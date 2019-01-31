السعودية اليوم / مجلس الشورى يصوت على إعادة النظر في إستراتيجية إصلاح التعليم والاهتمام بالمستثمر المحلي ويناقش تقرير وزارة الخارجية



الرياض 25 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 31 يناير 2019 م واس

مجلس الشورى يصوت على إعادة النظر في إستراتيجية إصلاح التعليم والاهتمام بالمستثمر المحلي ويناقش تقرير وزارة الخارجية،و يصوت مجلس الشورى خلال جلسته العادية الـ 18 من أعمال السنة الثالثة للدورة السابعة التي يعقدها يوم الاثنين القادم على عدد من توصيات لجنة التعليم والبحث العلمي , وذلك بعد أن يطلع على وجهة نظرها بشأن ملاحظات الأعضاء وآرائهم التي أبدوها تجاه التقرير السنوي لوزارة التعليم للعام المالي 1438/ 1439 هـ , ومن أبرزها مطالبة وزارة التعليم بإعادة النظر في استراتيجية إصلاح التعليم , وتبني خطة موحدة ومتكاملة للمبادرة التعليمية , بما يضمن تجانسها وتكاملها وتحقيقها للأهداف المرجوة منها , والتوسع في المنح الدراسية الداخلية لزيادة عدد الملتحقين بالتعليم العالي الأهلي , وتحسين مدخلاته .

كما يصوت المجلس بعد ذلك على وجهة نظر لجنة التعليم والبحث العلمي بشأن ملاحظات الأعضاء وآرائهم التي أبدوها في جلسة سابقة تجاه مقترح مشروع نظام النقل المدرسي التي تطالب بالموافقة على مشروع النظام المقدم من عضوي المجلس المهندس محمد النقادي , والدكتورة حنان الأحمدي استناداً للمادة (23) من نظام المجلس .

ويناقش المجلس خلال هذه الجلسة تقرير لجنة المياه والزراعة والبيئة بشأن التقرير السنوي للمؤسسة العامة للحبوب للعام المالي 1438/1439هـ .

وتطالب اللجنة في أبرز توصياتها التي تقدمت بها إلى المجلس بتحويل المؤسسة العامة للحبوب إلى هيئة عامة للأمن الغذائي .

ومن الموضوعات المدرجة على جدول أعمال هذه الجلسة تقرير لجنة الحج والإسكان والخدمات بشأن مشروع نظام ملكية الوحدات العقارية وفرزها وتقرير لجنة الاقتصاد والطاقة , بشأن مقترح تعديل نظام الوكالات التجارية , المقدم من بعض أعضاء المجلس السابقين والحاليين , استناداً إلى (23) من نظام المجلس .

وخلال الجلسة العادية الـ 19 من أعمال السنة الثالثة للدورة السابعة التي يعقدها الثلاثاء القادم يطلع المجلس على وجهة نظر لجنة الشؤون الأمنية بشأن ملاحظات الأعضاء وآرائهم

التي أبدوها تجاه التقرير السنوي لرئاسة الاستخبارات العامة للعام المالي 1438/ 1439 هـ , في جلسة سابقة ثم يصوت بعد ذلك على توصيات اللجنة بشأن التقرير .

ويصوت المجلس بعد ذلك على عدد من توصيات لجنة الاقتصاد والطاقة , بشأن ملاحظات الأعضاء وآرائهم التي أبدوها تُجاه التقرير السنوي للهيئة العامة للاستثمار للعام المالي 1438/ 1439 هـ, في جلسة سابقة , ثم يصوت بعد ذلك على توصيات اللجنة بشأن التقرير , ومن أبرزها مطالبة الهيئة العامة للاستثمار بأن تولي اهتماماً أكبر بالمستثمر المحلي وأن تعمل على تحفيز رأس المال السعودي للاستثمار المحلي والسعي لتشجيع الاستثمارات الوطنية .

ويناقش المجلس خلال هذه الجلسة تقرير لجنة الشؤون الخارجية بشأن التقرير السنوي لوزارة الخارجية للعام المالي 1438 / 1439 هـ .

وتطالب اللجنة في أبرز توصياتها التي تقدمت بها إلى المجلس وزارة الخارجية بدراسة إنشاء هيئة مستقلة للإعلام الخارجي , يرأس مجلس إدارتها وزير الخارجية , وبعضوية الجهات ذات الصلة تتولى جميع مهام الإعلام الخارجي , وسرعة بلورة تنظيم إداري وهيكل تنظيمي محدّث ينسجم مع طبيعة نشاطها , ويعكس منطلقات السياسة الخارجية للمملكة , ووضع خطة عمل متكاملة , لتوظيف السعوديين والسعوديات في المنظمات الإقليمية والدولية , وترشيحهم للمواقع القيادية في هذه المنظمات بما يتناسب مع حجم دعم المملكة لتلك المنظمات .

ومن الموضوعات المدرجة على جدول أعمال هذه الجلسة تقرير لجنة الحج والإسكان والخدمات بشأن التقرير السنوي للهيئة

وخلال الجلسة العادية الـ 20 من أعمال السنة الثالثة للدورة السابعة التي يعقدها المجلس يوم الأربعاء القادم يطلع المجلس على وجهة نظر للجنة الاقتصاد والطاقة بشأن ملاحظات الأعضاء وآرائهم التي أبدوها تجاه التقرير السنوي للهيئة العامة للمنافسة للعام المالي 1438 / 1439 هـ , في جلسة سابقة , ثم يصوت المجلس بعد ذلك على توصيات اللجنة بشأن التقرير ومن أبرزها مطالبة الهيئة العامة للمنافسة بإعداد خطة عمل واضحة , لبلورة أولوياتها والقطاعات المستهدفة لنشاطها في جميع مناطق المملكة .

كما يناقش المجلس خلال هذه الجلسة تقرير لجنة الحج والإسكان والخِدْمات بشأن التقرير السنوي لهيئة المدن الاقتصادية للعام المالي 1438 / 1439 هـ .

وتطالب اللجنة في أبرز توصياتها التي تقدمت بها إلى المجلس هيئة المدن الاقتصادية بإعداد حزمة من الحوافز الجاذبة والمؤهلة لجعل مدينة الملك عبدالله الاقتصادية حاضنة وطنية للصناعات

الدوائية بالمملكة .

كما تطالب اللجنة الهيئة بدراسة إمكانية إقامة منطقة تجارية حرة في ميناء الملك عبدالله , والسعي لتعزيز مواردها المالية مما يمكنها من أداء مهامها واستكمال خططها ومشروعاتها التطورية .

ومن الموضوعات المدرجة على جدول أعمال هذه الجلسة تقرير لجنة الثقافة والإعلام والسياحة والآثار بشأن التقرير السنوي لوكالة الأنباء السعودية (واس) للعام المالي 1438 / 1439 هـ , وتقرير لجنة الإدارة والموارد البشرية في شأن مقترح مشروع نظام إصدار اللوائح والتنظيمات الخاصة وما في حكمها المقدم من عضو المجلس السابق الأستاذ نايف الفهادي استناداً للمادة (23) من نظام المجلس .

كما يتضمن جدول أعمال المجلس في جَلَسَاته الثلاث عدداً من مشاريع مذكرات التفاهم في عدد من المجالات.

// انتهى //

11:41ت م

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الرياض 25 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 31 يناير 2019 م واسمجلس الشورى يصوت على إعادة النظر في إستراتيجية إصلاح التعليم والاهتمام بالمستثمر المحلي ويناقش تقرير وزارة الخارجية،و يصوت مجلس الشورى خلال جلسته العادية الـ 18 من أعمال السنة الثالثة للدورة السابعة التي يعقدها يوم الاثنين القادم على عدد من توصيات لجنة التعليم والبحث العلمي , وذلك بعد أن يطلع على وجهة نظرها بشأن ملاحظات الأعضاء وآرائهم التي أبدوها تجاه التقرير السنوي لوزارة التعليم للعام المالي 1438/ 1439 هـ , ومن أبرزها مطالبة وزارة التعليم بإعادة النظر في استراتيجية إصلاح التعليم , وتبني خطة موحدة ومتكاملة للمبادرة التعليمية , بما يضمن تجانسها وتكاملها وتحقيقها للأهداف المرجوة منها , والتوسع في المنح الدراسية الداخلية لزيادة عدد الملتحقين بالتعليم العالي الأهلي , وتحسين مدخلاته .كما يصوت المجلس بعد ذلك على وجهة نظر لجنة التعليم والبحث العلمي بشأن ملاحظات الأعضاء وآرائهم التي أبدوها في جلسة سابقة تجاه مقترح مشروع نظام النقل المدرسي التي تطالب بالموافقة على مشروع النظام المقدم من عضوي المجلس المهندس محمد النقادي , والدكتورة حنان الأحمدي استناداً للمادة (23) من نظام المجلس .ويناقش المجلس خلال هذه الجلسة تقرير لجنة المياه والزراعة والبيئة بشأن التقرير السنوي للمؤسسة العامة للحبوب للعام المالي 1438/1439هـ .وتطالب اللجنة في أبرز توصياتها التي تقدمت بها إلى المجلس بتحويل المؤسسة العامة للحبوب إلى هيئة عامة للأمن الغذائي .ومن الموضوعات المدرجة على جدول أعمال هذه الجلسة تقرير لجنة الحج والإسكان والخدمات بشأن مشروع نظام ملكية الوحدات العقارية وفرزها وتقرير لجنة الاقتصاد والطاقة , بشأن مقترح تعديل نظام الوكالات التجارية , المقدم من بعض أعضاء المجلس السابقين والحاليين , استناداً إلى (23) من نظام المجلس .وخلال الجلسة العادية الـ 19 من أعمال السنة الثالثة للدورة السابعة التي يعقدها الثلاثاء القادم يطلع المجلس على وجهة نظر لجنة الشؤون الأمنية بشأن ملاحظات الأعضاء وآرائهمالتي أبدوها تجاه التقرير السنوي لرئاسة الاستخبارات العامة للعام المالي 1438/ 1439 هـ , في جلسة سابقة ثم يصوت بعد ذلك على توصيات اللجنة بشأن التقرير .ويصوت المجلس بعد ذلك على عدد من توصيات لجنة الاقتصاد والطاقة , بشأن ملاحظات الأعضاء وآرائهم التي أبدوها تُجاه التقرير السنوي للهيئة العامة للاستثمار للعام المالي 1438/ 1439 هـ, في جلسة سابقة , ثم يصوت بعد ذلك على توصيات اللجنة بشأن التقرير , ومن أبرزها مطالبة الهيئة العامة للاستثمار بأن تولي اهتماماً أكبر بالمستثمر المحلي وأن تعمل على تحفيز رأس المال السعودي للاستثمار المحلي والسعي لتشجيع الاستثمارات الوطنية .ويناقش المجلس خلال هذه الجلسة تقرير لجنة الشؤون الخارجية بشأن التقرير السنوي لوزارة الخارجية للعام المالي 1438 / 1439 هـ .وتطالب اللجنة في أبرز توصياتها التي تقدمت بها إلى المجلس وزارة الخارجية بدراسة إنشاء هيئة مستقلة للإعلام الخارجي , يرأس مجلس إدارتها وزير الخارجية , وبعضوية الجهات ذات الصلة تتولى جميع مهام الإعلام الخارجي , وسرعة بلورة تنظيم إداري وهيكل تنظيمي محدّث ينسجم مع طبيعة نشاطها , ويعكس منطلقات السياسة الخارجية للمملكة , ووضع خطة عمل متكاملة , لتوظيف السعوديين والسعوديات في المنظمات الإقليمية والدولية , وترشيحهم للمواقع القيادية في هذه المنظمات بما يتناسب مع حجم دعم المملكة لتلك المنظمات .ومن الموضوعات المدرجة على جدول أعمال هذه الجلسة تقرير لجنة الحج والإسكان والخدمات بشأن التقرير السنوي للهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية للعام المالي 1438 / 1439 هـ , وتقرير لجنة التعليم والبحث العلمي بشأن مقترح مشروع نظام التغذية المدرسية المقدم من عضوي المجلس الدكتورة جواهر العنزي , والأستاذ محمد العجلان استناداً للمادة (23) من نظام المجلس .وخلال الجلسة العادية الـ 20 من أعمال السنة الثالثة للدورة السابعة التي يعقدها المجلس يوم الأربعاء القادم يطلع المجلس على وجهة نظر للجنة الاقتصاد والطاقة بشأن ملاحظات الأعضاء وآرائهم التي أبدوها تجاه التقرير السنوي للهيئة العامة للمنافسة للعام المالي 1438 / 1439 هـ , في جلسة سابقة , ثم يصوت المجلس بعد ذلك على توصيات اللجنة بشأن التقرير ومن أبرزها مطالبة الهيئة العامة للمنافسة بإعداد خطة عمل واضحة , لبلورة أولوياتها والقطاعات المستهدفة لنشاطها في جميع مناطق المملكة .كما يناقش المجلس خلال هذه الجلسة تقرير لجنة الحج والإسكان والخِدْمات بشأن التقرير السنوي لهيئة المدن الاقتصادية للعام المالي 1438 / 1439 هـ .وتطالب اللجنة في أبرز توصياتها التي تقدمت بها إلى المجلس هيئة المدن الاقتصادية بإعداد حزمة من الحوافز الجاذبة والمؤهلة لجعل مدينة الملك عبدالله الاقتصادية حاضنة وطنية للصناعاتالدوائية بالمملكة .كما تطالب اللجنة الهيئة بدراسة إمكانية إقامة منطقة تجارية حرة في ميناء الملك عبدالله , والسعي لتعزيز مواردها المالية مما يمكنها من أداء مهامها واستكمال خططها ومشروعاتها التطورية .ومن الموضوعات المدرجة على جدول أعمال هذه الجلسة تقرير لجنة الثقافة والإعلام والسياحة والآثار بشأن التقرير السنوي لوكالة الأنباء السعودية (واس) للعام المالي 1438 / 1439 هـ , وتقرير لجنة الإدارة والموارد البشرية في شأن مقترح مشروع نظام إصدار اللوائح والتنظيمات الخاصة وما في حكمها المقدم من عضو المجلس السابق الأستاذ نايف الفهادي استناداً للمادة (23) من نظام المجلس .كما يتضمن جدول أعمال المجلس في جَلَسَاته الثلاث عدداً من مشاريع مذكرات التفاهم في عدد من المجالات.// انتهى //11:41ت م0035

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