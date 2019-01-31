السعودية اليوم / "جستر" الدوادمي تقيم دورة تدريبية بعنوان " اضطراب تشتت الانتباه والنشاط الزائد DAHD "



الدوادمي 25 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 31 يناير 2019 م واس

أقامت الجمعية

وأوضح الرئيس التنفيذي لفرع الجمعية بالدوادمي صقر العتيبي أن الدورة تستهدف أسر ذوي الإعاقة والمهتمين والمختصين في مجال الإعاقة لتطوير مهاراتهم في التعامل مع أصحاب الإعاقة, مبيناً أن الدورة تناولت عدة محاور من أهمها: ما هو اضطراب نقص الانتباه والنشاط الزائد، وتشخيصه، وأسبابه, وعلاجه، والفرق بينه واضطراب طيف التوحد.

وشهدت الدورة حضور أكثر من 130 متدرب ومتدربة.

// انتهى //

11:40ت م

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الدوادمي 25 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 31 يناير 2019 م واسأقامت الجمعية السعودية للتربية الخاصة " جستر " فرع الدوادمي مساء أمس, دورة تدريبية بعنوان " اضطرابات تشتت الانتباه والنشاط الزائد DAHD" قدمها الأخصائي النفسي الإكلينيكي شري العضياني، وذلك بقاعة البلدية للاحتفالات.وأوضح الرئيس التنفيذي لفرع الجمعية بالدوادمي صقر العتيبي أن الدورة تستهدف أسر ذوي الإعاقة والمهتمين والمختصين في مجال الإعاقة لتطوير مهاراتهم في التعامل مع أصحاب الإعاقة, مبيناً أن الدورة تناولت عدة محاور من أهمها: ما هو اضطراب نقص الانتباه والنشاط الزائد، وتشخيصه، وأسبابه, وعلاجه، والفرق بينه واضطراب طيف التوحد.وشهدت الدورة حضور أكثر من 130 متدرب ومتدربة.// انتهى //11:40ت م0034

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