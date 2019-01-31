شكرا لقرائتكم خبر عن «الشورى» يصوت على «إستراتيجية التعليم» والان نبدء بالتفاصيل

يصوت مجلس الشورى فى جلسة الاثنين القادم ، على إعادة النظر في إستراتيجية إصلاح التعليم والاهتمام بالمستثمر المحلي ،وتقرير لجنة المياه والزراعة والبيئة بشأن التقرير السنوي للمؤسسة العامة للحبوب للعام المالي 1438/1439هـ

وخلال الجلسة العادية الـ 19 من أعمال السنة الثالثة للدورة السابعة التي يعقدها الثلاثاء القادم يطلع المجلس على وجهة نظر لجنة الشؤون الأمنية بشأن ملاحظات الأعضاء وآرائهم التي أبدوها تجاه التقرير السنوي لرئاسة الاستخبارات العامة للعام المالي 1438/ 1439 هـ , في جلسة سابقة ثم يصوت بعد ذلك على توصيات اللجنة بشأن التقرير .

ويناقش المجلس خلال هذه الجلسة تقرير لجنة الشؤون الخارجية بشأن التقرير السنوي لوزارة الخارجية للعام المالي 1438 / 1439 هـ .

وخلال الجلسة العادية الـ 20 من أعمال السنة الثالثة للدورة السابعة التي يعقدها المجلس يوم الأربعاء القادم يطلع المجلس على وجهة نظر للجنة الاقتصاد والطاقة بشأن ملاحظات الأعضاء وآرائهم التي أبدوها تجاه التقرير السنوي للهيئة العامة للمنافسة للعام المالي 1438 / 1439 هـ , في جلسة سابقة , ثم يصوت المجلس بعد ذلك على توصيات اللجنة بشأن التقرير ومن أبرزها مطالبة الهيئة العامة للمنافسة بإعداد خطة عمل واضحة , لبلورة أولوياتها والقطاعات المستهدفة لنشاطها في جميع مناطق المملكة .

كما يتضمن جدول أعمال المجلس في جَلَسَاته الثلاث عدداً من مشاريع مذكرات التفاهم في عدد من المجالات.