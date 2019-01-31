شكرا لقرائتكم اعتماد 35 برنامجًا لتأهيل 926 مواطنًا ومواطنة في الإرشاد السياحي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل





جدة - خالد شويل - عقد المركز الوطني لتنمية الموارد البشرية السياحية (تكامل) بالهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني، 35 برنامجًا تأهيليًا للراغبين بممارسة مهنة الإرشاد السياحي من المواطنين والمواطنات، حيث استفاد من تلك البرامج 926 مواطناً ومواطنة.

وتركز البرامج التدريبية التي جرت خلال العام 2018، على من يتقنون اللغات الأجنبية الأخرى بالإضافة إلى لغتهم العربية، وذلك لرفع مستوى تأهيل المرشدين السياحيين لمواكبة خطط ومبادرات الهيئة في برامج التحول الوطني ورؤية (2030)، حيث جرى تنفيذ البرنامج في كافة مناطق المملكة للتعريف بأهمية المرشدين السياحيين، وذلك بالتعاون مع جمعية المرشدين السياحيين، كما يقوم البرنامج بترتيب زيارات ميدانية لبعض المواقع السياحية، والتعريف بالمسارات السياحية بالمنطقة.

من جهته، قدم الدكتور حمد بن محمد السماعيل نائب الرئيس للاستثمار والتطوير السياحي بالهيئة، شكره لرئيس مجلس إدارة الهيئة معالي الأستاذ أحمد بن عقيل الخطيب، على ما تجده برامج ومبادرات المركز من دعم من ِقبَلِ معاليه لكل ما يقدم من استثمار في رأس المال البشري ودعم توطين مهن القطاع السياحي.

أما ناصر بن عبدالعزيز النشمي مدير عام المركز الوطني لتنمية الموارد البشرية السياحية تكامل، فأوضح أن هذه البرامج تأتي ضمن خطة التدريب في المركز لعام 2018 وذلك لزيادة عدد المرشدين السياحيين بالمملكة تزامناً مع إطلاق التأشيرة السياحية.



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