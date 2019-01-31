شكرا لقرائتكم توضيح مهم بشأن فروقات العلاوة السنوية للمعلمين وسبب اختلاف قيمتها ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل





جدة - خالد شويل - أكد المختص في شؤون التعليم، محمد الزارع أن فروقات العلاوة السنوية تختلف على حسب مستوى المعلم.

وأوضح الزارع أن المستوى 1 فرق العلاوة السنوية له تقدر بـ 218 ريالًا، أما المستوى 2 فبقيمة 265 ريالًا، والمستوى 3 مبلغ 316 ريالًا، ثم المستوى 4 و5 بقيمة 371 ريالًا، وأخيرًا المستوى 6 بقيمة 433 ريالًا.

وتابع: علمًا أن العلاوة يحسم منها 9٪ للتقاعد والمتبقي يصرف مع الراتب.

وأودعت وزارة التعليم صباح أمس الأربعاء، فروقات العلاوة السنوية في حساب المعلمين والمعلمات.

وفي وقت سابق، طالب وزير التعليم الدكتور حمد آل الشيخ بتوضيح الأسباب التي حالت دون الصرف كاملًا كما تضمنه الأمر السامي الكريم.

وفي تعميم عنوانه “عاجل جدًا” طالب وزير التعليم من مسؤولي الوزارة المختصين تحديد الأسباب التي أدت إلى صرف 6 أيام فقط من العلاوة.

وقال آل الشيخ: لوحظ التأخر صرف الرواتب لهذا الشهر يناير 2019، لموظفي الوزارة وعدم إنفاذ الأمر السامي الكريم رقم 651 وتاريخ 7 / 2 / 1440 والقاضي بإعادة صرف العلاوة السنوية بوضعها وإجراءاتها السابقة نفسها اعتباراً من 1 / 1 / 2019، وعدم إحاطتنا بالموضوع بوقت كاف من الوكالات المعنية والإدارة العامة للإعلام والاتصال، لذا نرغب الرفع لنا بتقرير متكامل عن الموضوع يتضمن الأسباب التي أدت إلى ذلك بشكل عاجل.

وكان وزير التعليم الدكتور حمد آل الشيخ وجه بصرف كامل العلاوة السنوية لمنسوبي التعليم وليس 6 أيام فقط على أن يتم الصرف في أسرع وقت.

وأضاف وزير التعليم: انسجامًا مع التوجيهات السامية وعملًا بما يحقق المصلحة العامة وبغض النظر عن أيّ أسبابٍ لم يتم بموجبها صرف العلاوة السنوية للشهر الحالي كاملةً، وجهت المعنيين بصرف الفارق المتبقي في العلاوة لموظفي وموظفات وزارة التعليم كافة على أن تصرف بشكل عاجل جدًا.

والعلاوة السنوية هي نسبة زيادة تضاف كل عام إلى رواتب موظفي القطاع العام وفق درجاتهم ومرتباتهم، بحيث يزداد راتب الموظف كل عام بنسبة ثابتة لحين تقاعده عن العمل.

وتعتبر العلاوة السنوية لموظفي الدولة هي أحد أهم محفزات العمل، وينتظرها الموظف كل عام من أجل زيادة دخله السنوي، حيث يُمنح الموظف العلاوة السنوية بحسب سلم الرواتب الملحق بنظام الخدمة المدنية، وذلك بنقله من الدرجة التي يشغلها إلى الدرجة التالية لها مباشرة في المرتبة نفسها.

وبحسب نظام العمل، فإن إجمالي الراتب يتفاوت بين الموظفين في الدرجة الوظيفية الواحدة بتفاوت بدلاتهم، أما العلاوة فيتساوى فيها جميع الموظفين في الدرجة الواحدة.

يذكر أنه في 5 يناير 2018م صدر الأمر الملكي الكريم رقم: أ / 86 الذي تضمن العديد من البنود من أهمها النص على صرف العلاوة السنوية للمواطنين من موظفي الدولة المدنيين والعسكريين للسنة المالية (1439 / 1440هـ) اعتبارًا من 14 / 4 / 1439هـ الموافق 1 / 1 / 2018م.



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