شكرا لقرائتكم تنكو عبد الله يؤدي اليمين ملكاً لماليزيا ونازرين شاه نائبًا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل





جدة - خالد شويل - أدى السلطان تنكو عبد الله اليمين الدستورية في القصر الوطني بالعاصمة الماليزية كوالالمبور ليصبح الملك الـ16 في تاريخ ماليزيا.

وسيخلف السلطان تنكو عبد الله (59 عامًا) السلطان محمد في، الذي أعلن تنحيه في وقت سابق من الشهر الجاري بصورة مفاجئة قبل 3 سنوات من نهاية فترة ولايته، فيما أدى السلطان نازرين شاه، سلطان ولاية بيراك، اليمين الدستورية نائبًا للملك.



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