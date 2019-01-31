، بطلب بريطاني.. اليوم جلسةُ مشاورات مغلقة بمجلس الأمن حول الحديدة ،

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يعقد مجلس الأمن الدولي اليوم الخميس، جلسة مشاورات مغلقة حول اليمن بطلب من بريطانيا؛ لمناقشة الالتزام بتنفيذ اتفاق الحديدة وآخر التطورات في المجالين الإنساني والسياسي.
ومن المتوقع أن يستمع أعضاء مجلس الأمن إلى إحاطة بشأن تنفيذ القرارين 2451 و2452 من المبعوث الخاص لليمن مارتن غريفيث ورئيس لجنة إعادة التنسيق لاتفاق الحديدة الجنرال باتريك كاميرت ومساعد الأمين العام للشؤون الإنسانية مارك لوكوك؛ وفق ما نقلته وكالة الأنباء الكويتية، اليوم الخميس.
وتأتي المشاورات بعد أكثر من أسبوعين من مصادقة المجلس على بعثة الأمم المتحدة في القرار 2452 لمراقبة التزام الأطراف بوقف إطلاق النار في محافظة الحديدة، وإعادة الانتشار المتبادل للقوات من مدينة الحديدة، وموانئ الحديدة، وصليف، ورأس عيسى، التي كانت تحت سيطرة المتمردين الحوثيين.
ومن المتوقع أن يُطلع "غريفيث" و"كاميرت" الأعضاء على "التقدم" في تنفيذ اتفاقية الحديدة، وأن يطالبا باتفاق الطرفين على سبل التنفيذ لإعادة نشر القوات من مدينة الحديدة والموانئ الثلاثة.
ومن المرجح أن تكون إحاطة اليوم الأخيرة لكاميرت، بعد أن أبلغ الأمين العام أعضاء المجلس في 28 يناير الجاري بتنحي كاميرت، وتعويضه بالميجور جنرال مايكل أنكر لوليسغارد من الدنمارك.
بطلب بريطاني.. اليوم جلسةُ مشاورات مغلقة بمجلس الأمن حول الحديدةصحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2019-01-31
يعقد مجلس الأمن الدولي اليوم الخميس، جلسة مشاورات مغلقة حول اليمن بطلب من بريطانيا؛ لمناقشة الالتزام بتنفيذ اتفاق الحديدة وآخر التطورات في المجالين الإنساني والسياسي.
ومن المتوقع أن يستمع أعضاء مجلس الأمن إلى إحاطة بشأن تنفيذ القرارين 2451 و2452 من المبعوث الخاص لليمن مارتن غريفيث ورئيس لجنة إعادة التنسيق لاتفاق الحديدة الجنرال باتريك كاميرت ومساعد الأمين العام للشؤون الإنسانية مارك لوكوك؛ وفق ما نقلته وكالة الأنباء الكويتية، اليوم الخميس.
وتأتي المشاورات بعد أكثر من أسبوعين من مصادقة المجلس على بعثة الأمم المتحدة في القرار 2452 لمراقبة التزام الأطراف بوقف إطلاق النار في محافظة الحديدة، وإعادة الانتشار المتبادل للقوات من مدينة الحديدة، وموانئ الحديدة، وصليف، ورأس عيسى، التي كانت تحت سيطرة المتمردين الحوثيين.
ومن المتوقع أن يُطلع "غريفيث" و"كاميرت" الأعضاء على "التقدم" في تنفيذ اتفاقية الحديدة، وأن يطالبا باتفاق الطرفين على سبل التنفيذ لإعادة نشر القوات من مدينة الحديدة والموانئ الثلاثة.
ومن المرجح أن تكون إحاطة اليوم الأخيرة لكاميرت، بعد أن أبلغ الأمين العام أعضاء المجلس في 28 يناير الجاري بتنحي كاميرت، وتعويضه بالميجور جنرال مايكل أنكر لوليسغارد من الدنمارك.
31 يناير 2019 - 25 جمادى الأول 1440
11:24 AM
لبحث آخر التطورات والأوضاع اليمنية في المجالين الإنساني والسياسي
يعقد مجلس الأمن الدولي اليوم الخميس، جلسة مشاورات مغلقة حول اليمن بطلب من بريطانيا؛ لمناقشة الالتزام بتنفيذ اتفاق الحديدة وآخر التطورات في المجالين الإنساني والسياسي.
ومن المتوقع أن يستمع أعضاء مجلس الأمن إلى إحاطة بشأن تنفيذ القرارين 2451 و2452 من المبعوث الخاص لليمن مارتن غريفيث ورئيس لجنة إعادة التنسيق لاتفاق الحديدة الجنرال باتريك كاميرت ومساعد الأمين العام للشؤون الإنسانية مارك لوكوك؛ وفق ما نقلته وكالة الأنباء الكويتية، اليوم الخميس.
وتأتي المشاورات بعد أكثر من أسبوعين من مصادقة المجلس على بعثة الأمم المتحدة في القرار 2452 لمراقبة التزام الأطراف بوقف إطلاق النار في محافظة الحديدة، وإعادة الانتشار المتبادل للقوات من مدينة الحديدة، وموانئ الحديدة، وصليف، ورأس عيسى، التي كانت تحت سيطرة المتمردين الحوثيين.
ومن المتوقع أن يُطلع "غريفيث" و"كاميرت" الأعضاء على "التقدم" في تنفيذ اتفاقية الحديدة، وأن يطالبا باتفاق الطرفين على سبل التنفيذ لإعادة نشر القوات من مدينة الحديدة والموانئ الثلاثة.
ومن المرجح أن تكون إحاطة اليوم الأخيرة لكاميرت، بعد أن أبلغ الأمين العام أعضاء المجلس في 28 يناير الجاري بتنحي كاميرت، وتعويضه بالميجور جنرال مايكل أنكر لوليسغارد من الدنمارك.
، بطلب بريطاني.. اليوم جلسةُ مشاورات مغلقة بمجلس الأمن حول الحديدة ،
المصدر : الخليج 365
الكلمات الدلائليه اليمن
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