، شاهد من مكة.. إزالة 142 سيارة خَرِبة متوقفة عشوائية وهياكل تالفة ،

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أزالت بلدية الشوقية الفرعية، بالتعاون مع الإدارة العامة للنظافة والجهات الأمنية، 142 سيارة خَرِبة وهياكل تالفة في عدد من المواقع ضمن نطاق البلدية.
وأشارت البلدية إلى أنها قامت بتكثيف الفِرَق الميدانية التي تعمل على مراقبة كل المواقع في نطاق البلدية؛ للحدّ من انتشار مثل هذه الظواهر السلبية.
وأوضحت البلدية لـ"الخليج 365"، أنها قامت بحملة مكثفة خلال الأسبوع الماضي، وتم نقل هياكل السيارات التالفة والقديمة والمتروكة بشكل عشوائي؛ حيث تم نقل 142 سيارة تالفة في عدد من المواقع داخل نطاق البلدية.
وأضافت: "شارك في الحملة مع بلدية الشوقية الفرعية كل من: الإدارة العامة للنظافة، ومندوب مرور العاصمة المقدسة، وشرطة العاصمة المقدسة".
شاهد من مكة.. إزالة 142 سيارة خَرِبة متوقفة عشوائية وهياكل تالفةهادي العصيمي الخليج 365 2019-01-31
أزالت بلدية الشوقية الفرعية، بالتعاون مع الإدارة العامة للنظافة والجهات الأمنية، 142 سيارة خَرِبة وهياكل تالفة في عدد من المواقع ضمن نطاق البلدية.
وأشارت البلدية إلى أنها قامت بتكثيف الفِرَق الميدانية التي تعمل على مراقبة كل المواقع في نطاق البلدية؛ للحدّ من انتشار مثل هذه الظواهر السلبية.
وأوضحت البلدية لـ"الخليج 365"، أنها قامت بحملة مكثفة خلال الأسبوع الماضي، وتم نقل هياكل السيارات التالفة والقديمة والمتروكة بشكل عشوائي؛ حيث تم نقل 142 سيارة تالفة في عدد من المواقع داخل نطاق البلدية.
وأضافت: "شارك في الحملة مع بلدية الشوقية الفرعية كل من: الإدارة العامة للنظافة، ومندوب مرور العاصمة المقدسة، وشرطة العاصمة المقدسة".
31 يناير 2019 - 25 جمادى الأول 1440
11:00 AM
ضمن حملة نفّذتها "الشوقية الفرعية" بمشاركة المرور والشرطة و"النظافة"
أزالت بلدية الشوقية الفرعية، بالتعاون مع الإدارة العامة للنظافة والجهات الأمنية، 142 سيارة خَرِبة وهياكل تالفة في عدد من المواقع ضمن نطاق البلدية.
وأشارت البلدية إلى أنها قامت بتكثيف الفِرَق الميدانية التي تعمل على مراقبة كل المواقع في نطاق البلدية؛ للحدّ من انتشار مثل هذه الظواهر السلبية.
وأوضحت البلدية لـ"الخليج 365"، أنها قامت بحملة مكثفة خلال الأسبوع الماضي، وتم نقل هياكل السيارات التالفة والقديمة والمتروكة بشكل عشوائي؛ حيث تم نقل 142 سيارة تالفة في عدد من المواقع داخل نطاق البلدية.
وأضافت: "شارك في الحملة مع بلدية الشوقية الفرعية كل من: الإدارة العامة للنظافة، ومندوب مرور العاصمة المقدسة، وشرطة العاصمة المقدسة".
، شاهد من مكة.. إزالة 142 سيارة خَرِبة متوقفة عشوائية وهياكل تالفة ،
المصدر : الخليج 365
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