، "بلدي الرياض" يناقش تساؤلات المواطنين حول الدور الرقابي لـ"إجادة" ،

محمد بن مسعود - الدمام - خلال لقاء مع مسؤولي إدارة صحة البيئة بأمانة العاصمة

في إطار متابعته المستمرة لمطالب المواطنين، واستجابة لمتطلبات دوره الرقابي، دعا المجلس البلدي لمدينة الرياض المسؤولين في إدارة صحة البيئة بأمانة العاصمة، و"برنامج إجادة" لاجتماع؛ للوقوف على الدور الرقابي لبرنامج إجادة، بحضور نائب مدير عام صحة البيئة الدكتور أحمد الزارع، والمدير التشغيلي لإجادة المهندس طارق الصميعي.

وفي بداية اللقاء، قدم المهندس طارق الصميعي عرضاً حول مبادرة إجادة، ونشأتها وكيفية عملها، وطرق ممارسة دورها الرقابي، مؤكداً أن من أبرز أهداف إجادة هو رفع مستويات التزام أصحاب المنشآت والمحالّ التجارية بالاشتراطات الخاصة والعامة لممارسة تلك الأنشطة.

بدورهم، طرح أعضاء المجلس عدداً من تساؤلات المواطنين وبعض الملاحظات حول عمل "إجادة"، شملت عدم وضوح الاشتراطات، وضعف برنامج التوعية، وتوافر مكان واحد فقط للاعتراض.

من جانبه، أكد رئيس "بلدي الرياض" خالد العريدي أن المجلس حرص على الاستماع لهذا العرض بعد ورود عدة شكاوى من المواطنين حول برنامج إجادة، معرباً عن أمله في أن يسهم البرنامج الذي تشرف عليه الأمانة في تفعيل الدور الرقابي بالمنشآت ولا سيما المنشآت الصحية، وتحقيق نسبة الالتزام بالاشتراطات المطلوبة، دون النظر إلى الهدف المادي بالدرجة الأولى.

وأشار "العريدي" إلى أن المجلس سيعمل على استكمال باقي الاستفسارات فيما يخص برنامج إجادة وتطوير عمله مع الأمانة، مبيناً أن الفكرة العامة للبرنامج رائدة، وتحقق نسبة عالية من الرقابة بطريقة مميزة ومتطورة، مضيفاً أن البرنامج كان أحوج ما يكون للجانب التعريفي والتوعوي قبل إطلاقه بفترة كافية لتلافي أي رد فعل سلبي لدى المواطنين.

وفي ختام اللقاء، أوصى أعضاء المجلس أن تكون لجنة الاعتراضات محايدة، مطالبين بتوفير لوائح وأدلة للأشياء التي يلتزم المراقبون بالتفتيش عليها، وبيان تلك اللوائح بمختلف الوسائل، والاستفادة من التقنية الحديثة ووسائل التواصل الاجتماعي في تحقيق ذلك؛ من أجل إتاحة الفرصة أمام أصحاب المنشآت للتعرف عليها، وبالتالي تلافي وقوع المخالفات.