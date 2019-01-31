، "أبي ريحانة الحياة".. مبادرة بمركز الزهراء بمكة لتعزيز دور الأب ،

محمد بن مسعود - الدمام - شهدت تفاعلاً كبيراً وفعاليات منوعة لاقت إعجاب الحضور

يواصل مركز الزهراء الاجتماعي بمكة المكرمة عطاءاته المستمرة وشركاته المتميزة، وفي تفاعل رائع مع برامج مركز حي الزهراء قامت مدرسة عرعر الابتدائية بمكة والمتوسطة الأولى بمكة صباح أمس الأربعاء بتنفيذ برنامج ( أبي ريحانة الحياة) لتعزيز دور الأب في الأسرة وغرسه في نفوس الأبناء.

وأعدت المدرسة غرفة الحارس بحلة بهية مكاناً للآباء للاحتفاء بهم بطريقة تليق بمقام الأب، وبجهود مباركة من قائدة المدرسة منال منصور، وقائدة وحدة العمل التطوعي بالمدرسة ماجدة الاحمدي، ومتابعة من فائقة البركاتي مديرة مركز الزهراء القسم النسائي.

وبدأت فقرات الحفل بتلاوة آيات من الذكر الحكيم ثم كلمة تعريف وفكرة عن مبادرة مركز الزهراء لبرنامج (أبي ريحانة الحياة) ألقتها ماجدة الأحمدي موجهة شكرها لإدارة تعليم جنوب مكة بقيادة زكية الصبحي علي دعمها للشراكة، تلتها كلمة عن لمسة وفاء إعداد الطالبة وئام عبدالله السرواني ثم نشيد عن الأب (يا تاج رأسي) وعلى أنغام النشيد كتبت الطالبات مشاعرهن تجاه آبائهن، وتم وضعها على لوحة حائطية مع تقديم الهدايا للآباء من قبل طالبات المرحلة الابتدائية.

وشهد الحفل كلمات معبرة من الآباء تجاه بناتهم مع استلام الطالبات شهادات موقعة باسم الطالبة لوالدها لتقديمها للوالد عند عودتها للمنزل.

وأثنى الجميع على الفكرة وأثرها على نفوس الطالبات، فيما أوضح رئيس مركز الزهراء عصام البركاتي أنه بصدد التنسيق لتكريم أفضل عشرة أوائل لأفضل مدرسة في مكة تتميز بتنفيذ البرنامج، وخاصة أن البعض عاش لحظات ذكريات الماضي وترحم بعضهن على آبائهن.

وانتهى البرنامج بدموع الفرح والحزن وبدعوات للآباء الأحياء والأموات وأن يحفظ الله بلادنا وقادتنا وشعبنا بحفظه من كيد الكائدين.