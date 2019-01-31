، جامعة المجمعة تحقق إنجازاً علمياً عن اختراعها "المقشع" لمساعدة مرضى الرئة ،

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أحرزت جامعة المجمعة إنجازًا علميًا يُضافُ إلى رصيدها العلمي والبحثي وخدمة المجتمع، بحصولها على الميدالية الذهبية من قبل الجهة المانحة هيئة الدراسات المتطّورة والأبحاث برومانيا، حيث قام بتسليمها للفريق البحثي رئيس هيئة الدراسات المتطّورة والأبحاث برومانيا الدكتور ميرسا مونولسكي.
وتحصّلت الجامعة على الميدالية البرونزية في المعرض الدولي للاختراعات في الشرق الأوسط الذي نظّمه النادي العلمي الكويتي في الفترة من 27-30 يناير الجاري بدولة الكويت، وتشّرف الفريق البحثي باستلام الميدالية من راعي الحفل مُمثل صاحب السمو أمير الكويت الشيخ محمد العبدالله المبارك الصباح، نائب وزير شؤون الديوان الأميري بدولة الكويت.
وجاءت الجائزتان عن الاختراع العلمي الذي صمَّمه فريق من أساتذة الجامعة وباحثيها، وأُطلقوا عليه (المُقشَّع)، وهو جهاز مصمم لمساعدة المرضى الذين يعانون من مشاكل في الرئة، نتيجة تجمع كميات من المخاط في مجرى الهواء بصورة قد تؤدي إلى إغلاقه، ويعمل الجهاز على التخلص من هذا المخاط ويُسهِّل عملية إخراجه؛ مما يساعد على تعزيز الأداء التنفسي للمريض، وإعادة تأهيل الرئتين.
شارك في تنفيذ هذا الاختراع فريق من الأساتذة والباحثين بجامعة المجمعة، وهم:
د. رائد بن سليم البرادعي، د. عصام بن شرف المالكي ، د.صالح بن أحمد الدهش، مع نخبة من الباحثين المميزين داخل وخارج المملكة ضمّت كلاً من د. ياسر بن حسن بابعير، د. أناند سام أناند، عبدالله بن إبراهيم البخيت ، د.خالد بن خلف الحربي، ود.سعيد بن صالح بانواس ممثلاً لمركز الابتكارات والاختراعات الطلابي بالجامعة.
ويأتي هذا الإنجاز والتكريم ليؤكِّد على الدَّوْر التنافسي الرائد الذي تقوم به جامعة المجمعة في تحقيق التميُّز والجودة والريادة على كل المستويات البحثية والعلمية، في ظلِّ الدعم الذي تقدِّمه وزارة التعليم، والحرص على التشجيع والمتابعة من قيادات الجامعة لتحتل الجامعة مواقع متقدِّمة في التصنيفات العالمية. وتؤكِّد على مواصلة المسيرة لتحقيقِ مزيد من الإنجازات التي تخدم العلم والمجتمع، وترتقي بالوطَن.
من جانبه شكر الفريق البحثي قيادات الجامعة وعلى رأسهم مديرها الأستاذ الدكتور خالد بن سعد المقرن على دعمه المستمر لهذه الجهود، وإتاحة هذه الفرصة وموافقته على المشاركة في مثل هذه المحافل العلمية.
جامعة المجمعة تحقق إنجازاً علمياً عن اختراعها "المقشع" لمساعدة مرضى الرئةصحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2019-01-31
أحرزت جامعة المجمعة إنجازًا علميًا يُضافُ إلى رصيدها العلمي والبحثي وخدمة المجتمع، بحصولها على الميدالية الذهبية من قبل الجهة المانحة هيئة الدراسات المتطّورة والأبحاث برومانيا، حيث قام بتسليمها للفريق البحثي رئيس هيئة الدراسات المتطّورة والأبحاث برومانيا الدكتور ميرسا مونولسكي.
وتحصّلت الجامعة على الميدالية البرونزية في المعرض الدولي للاختراعات في الشرق الأوسط الذي نظّمه النادي العلمي الكويتي في الفترة من 27-30 يناير الجاري بدولة الكويت، وتشّرف الفريق البحثي باستلام الميدالية من راعي الحفل مُمثل صاحب السمو أمير الكويت الشيخ محمد العبدالله المبارك الصباح، نائب وزير شؤون الديوان الأميري بدولة الكويت.
وجاءت الجائزتان عن الاختراع العلمي الذي صمَّمه فريق من أساتذة الجامعة وباحثيها، وأُطلقوا عليه (المُقشَّع)، وهو جهاز مصمم لمساعدة المرضى الذين يعانون من مشاكل في الرئة، نتيجة تجمع كميات من المخاط في مجرى الهواء بصورة قد تؤدي إلى إغلاقه، ويعمل الجهاز على التخلص من هذا المخاط ويُسهِّل عملية إخراجه؛ مما يساعد على تعزيز الأداء التنفسي للمريض، وإعادة تأهيل الرئتين.
شارك في تنفيذ هذا الاختراع فريق من الأساتذة والباحثين بجامعة المجمعة، وهم:
د. رائد بن سليم البرادعي، د. عصام بن شرف المالكي ، د.صالح بن أحمد الدهش، مع نخبة من الباحثين المميزين داخل وخارج المملكة ضمّت كلاً من د. ياسر بن حسن بابعير، د. أناند سام أناند، عبدالله بن إبراهيم البخيت ، د.خالد بن خلف الحربي، ود.سعيد بن صالح بانواس ممثلاً لمركز الابتكارات والاختراعات الطلابي بالجامعة.
ويأتي هذا الإنجاز والتكريم ليؤكِّد على الدَّوْر التنافسي الرائد الذي تقوم به جامعة المجمعة في تحقيق التميُّز والجودة والريادة على كل المستويات البحثية والعلمية، في ظلِّ الدعم الذي تقدِّمه وزارة التعليم، والحرص على التشجيع والمتابعة من قيادات الجامعة لتحتل الجامعة مواقع متقدِّمة في التصنيفات العالمية. وتؤكِّد على مواصلة المسيرة لتحقيقِ مزيد من الإنجازات التي تخدم العلم والمجتمع، وترتقي بالوطَن.
من جانبه شكر الفريق البحثي قيادات الجامعة وعلى رأسهم مديرها الأستاذ الدكتور خالد بن سعد المقرن على دعمه المستمر لهذه الجهود، وإتاحة هذه الفرصة وموافقته على المشاركة في مثل هذه المحافل العلمية.
31 يناير 2019 - 25 جمادى الأول 1440
10:50 AM
حصدت ذهبية هيئة الأبحاث برومانيا وبرونزية المعرض الدولي للاختراعات بالكويت
أحرزت جامعة المجمعة إنجازًا علميًا يُضافُ إلى رصيدها العلمي والبحثي وخدمة المجتمع، بحصولها على الميدالية الذهبية من قبل الجهة المانحة هيئة الدراسات المتطّورة والأبحاث برومانيا، حيث قام بتسليمها للفريق البحثي رئيس هيئة الدراسات المتطّورة والأبحاث برومانيا الدكتور ميرسا مونولسكي.
وتحصّلت الجامعة على الميدالية البرونزية في المعرض الدولي للاختراعات في الشرق الأوسط الذي نظّمه النادي العلمي الكويتي في الفترة من 27-30 يناير الجاري بدولة الكويت، وتشّرف الفريق البحثي باستلام الميدالية من راعي الحفل مُمثل صاحب السمو أمير الكويت الشيخ محمد العبدالله المبارك الصباح، نائب وزير شؤون الديوان الأميري بدولة الكويت.
وجاءت الجائزتان عن الاختراع العلمي الذي صمَّمه فريق من أساتذة الجامعة وباحثيها، وأُطلقوا عليه (المُقشَّع)، وهو جهاز مصمم لمساعدة المرضى الذين يعانون من مشاكل في الرئة، نتيجة تجمع كميات من المخاط في مجرى الهواء بصورة قد تؤدي إلى إغلاقه، ويعمل الجهاز على التخلص من هذا المخاط ويُسهِّل عملية إخراجه؛ مما يساعد على تعزيز الأداء التنفسي للمريض، وإعادة تأهيل الرئتين.
شارك في تنفيذ هذا الاختراع فريق من الأساتذة والباحثين بجامعة المجمعة، وهم:
د. رائد بن سليم البرادعي، د. عصام بن شرف المالكي ، د.صالح بن أحمد الدهش، مع نخبة من الباحثين المميزين داخل وخارج المملكة ضمّت كلاً من د. ياسر بن حسن بابعير، د. أناند سام أناند، عبدالله بن إبراهيم البخيت ، د.خالد بن خلف الحربي، ود.سعيد بن صالح بانواس ممثلاً لمركز الابتكارات والاختراعات الطلابي بالجامعة.
ويأتي هذا الإنجاز والتكريم ليؤكِّد على الدَّوْر التنافسي الرائد الذي تقوم به جامعة المجمعة في تحقيق التميُّز والجودة والريادة على كل المستويات البحثية والعلمية، في ظلِّ الدعم الذي تقدِّمه وزارة التعليم، والحرص على التشجيع والمتابعة من قيادات الجامعة لتحتل الجامعة مواقع متقدِّمة في التصنيفات العالمية. وتؤكِّد على مواصلة المسيرة لتحقيقِ مزيد من الإنجازات التي تخدم العلم والمجتمع، وترتقي بالوطَن.
من جانبه شكر الفريق البحثي قيادات الجامعة وعلى رأسهم مديرها الأستاذ الدكتور خالد بن سعد المقرن على دعمه المستمر لهذه الجهود، وإتاحة هذه الفرصة وموافقته على المشاركة في مثل هذه المحافل العلمية.
، جامعة المجمعة تحقق إنجازاً علمياً عن اختراعها "المقشع" لمساعدة مرضى الرئة ،
المصدر : الخليج 365
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