، أسعار النفط ترتفع.. خفض إمدادات السعودية لأمريكا وأشياء أخرى ،

محمد بن مسعود - الدمام - صعود عقود خام "مزيج برنت".. جهود ولا تزال هناك وفرة بالمعروض

ارتفعت أسعار النفط، اليوم الخميس، لليوم الثالث على التوالي مدفوعة بعلامات على تراجع الواردات الأمريكية، في إطار مساعي منظمة البلدان المصدرة للبترول "أوبك" لتقليص المعروض في السوق، وفق "رويترز".

وصعدت عقود خام القياس الأمريكي غرب تكساس الوسيط 35 سنتاً، أو 0.7%، لتبلغ 54.58 دولاراً للبرميل بحلول الساعة 02:49 بتوقيت جرينتش، وأغلق الخام الأمريكي مرتفعاً 1.7% يوم الأربعاء عندما لامست الأسعار أعلى مستوى لها منذ 21 نوفمبر الذي سجلت فيه 54.93 دولاراً للبرميل.

أما عقود خام القياس العالمي مزيج برنت فارتفعت هي الأخرى وزادت 52 سنتا، أو 0.8%، إلى 62.17 دولاراً للبرميل.

وجاءت زيادة الأسعار بعد أن أظهر تقرير من إدارة معلومات الطاقة الأمريكية، انخفاضاً في إمدادات الخام السعودية للولايات المتحدة.

وقال مصرف "إيه.إن.زد": إن أسعار النفط الخام صارت أقوى بعد ظهور علامات على أن تخفيضات أوبك بدأت تؤثر على التجارة.

وأظهر التقرير الأسبوعي لإدارة معلومات الطاقة، أن الواردات الأمريكية من السعودية انخفضت بأكثر من النصف عن الأسبوع السابق إلى 442 ألف برميل يومياً، وأن هذا ثاني أدنى مستوى في البيانات الأسبوعية منذ 2010، والسعودية هي المحرك الفعلي لـ"أوبك" التي أعلنت إلى جانب مصدرين آخرين من خارجها، ومن بينهم روسيا، خفضاً في الإمدادات أواخر العام الماضي بهدف دعم الأسعار.

وعلى الرغم من هذه الجهود، لا تزال هناك وفرة في المعروض النفطي؛ لا سيما بسبب زيادة إنتاج النفط الخام الأمريكي الذي قفز بأكثر من مليوني برميل يومياً العام الماضي إلى مستوى قياسي بلغ 11.9 مليون برميل يومياً.

ويتجلى ذلك في زيادة مخزونات الخام الأمريكية التي ارتفعت بمقدار 919 ألف برميل في الأسبوع المنتهي في 25 يناير إلى 445.94 مليون برميل؛ وفق بيانات إدارة معلومات الطاقة، وأن المخزونات أعلى حالياً بنسبة 6.6% عن مستواها قبل عام.