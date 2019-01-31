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لعبت الصدفة -على ما يبدو- دوراً في منع سرقة بنك، عن طريق حفر نفق؛ إذ أدت أمطار هطلت على ولاية فلوريدا، إلى كشف عمليات حفر تحت شارع؛ بغية الوصول إلى المصرف الكائن بمدينة ميامي.
وأوضح مكتب التحقيقات الفيدرالي، أن النفق الذي كان يجري العمل عليه، قد بلغ طوله حوالى 50 متراً وقطره أقل من متر، وكان يحتوي بداخله مولداً كهربائياً وسلماً وكرسياً، كما أشار المحققون إلى أن النفق كان يتجه نحو الصراف الآلي في البنك؛ بحسب ما ذكرته شبكة "سي إن إن" الإخبارية.
وأشار المحققون إلى أن هناك أكثر من شخص عملوا على حفر النفق دون أن يتمكنوا من الوصول إلى المصرف، كما أشارت التحقيقات إلى أن هذا النفق يعتبر فريداً من نوعه باعتباره ضيقاً للغاية، على عكس الأنفاق التي استخدمت سابقاً في عمليات سرقة مشابهة.
ولاحقاً عثرت الشرطة على رافعة وسيارة كانتا تستخدمان في نقل الأتربة والصخور الناجمة عن عمليات الحفر التي يبدو أن هطول الأمطار الغزيرة في الأيام الأخيرة أعاقها وسبّب بعض الانهيارات داخل النفق؛ حسب موقع "سكاي نيوز عربية".
وقد سارعت الشرطة بنشر صور للسيارة والرافعة والمولد الكهربائي على أمل أن يتعرف بعض الناس على أصحابها؛ مما يسهل القبض على أولئك اللصوص.
الصدفة تقود إلى اكتشاف "نفق الصراف الآلي"صحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2019-01-31
لعبت الصدفة -على ما يبدو- دوراً في منع سرقة بنك، عن طريق حفر نفق؛ إذ أدت أمطار هطلت على ولاية فلوريدا، إلى كشف عمليات حفر تحت شارع؛ بغية الوصول إلى المصرف الكائن بمدينة ميامي.
وأوضح مكتب التحقيقات الفيدرالي، أن النفق الذي كان يجري العمل عليه، قد بلغ طوله حوالى 50 متراً وقطره أقل من متر، وكان يحتوي بداخله مولداً كهربائياً وسلماً وكرسياً، كما أشار المحققون إلى أن النفق كان يتجه نحو الصراف الآلي في البنك؛ بحسب ما ذكرته شبكة "سي إن إن" الإخبارية.
وأشار المحققون إلى أن هناك أكثر من شخص عملوا على حفر النفق دون أن يتمكنوا من الوصول إلى المصرف، كما أشارت التحقيقات إلى أن هذا النفق يعتبر فريداً من نوعه باعتباره ضيقاً للغاية، على عكس الأنفاق التي استخدمت سابقاً في عمليات سرقة مشابهة.
ولاحقاً عثرت الشرطة على رافعة وسيارة كانتا تستخدمان في نقل الأتربة والصخور الناجمة عن عمليات الحفر التي يبدو أن هطول الأمطار الغزيرة في الأيام الأخيرة أعاقها وسبّب بعض الانهيارات داخل النفق؛ حسب موقع "سكاي نيوز عربية".
وقد سارعت الشرطة بنشر صور للسيارة والرافعة والمولد الكهربائي على أمل أن يتعرف بعض الناس على أصحابها؛ مما يسهل القبض على أولئك اللصوص.
31 يناير 2019 - 25 جمادى الأول 1440
09:57 AM
منع سرقة بنك في أمريكا
لعبت الصدفة -على ما يبدو- دوراً في منع سرقة بنك، عن طريق حفر نفق؛ إذ أدت أمطار هطلت على ولاية فلوريدا، إلى كشف عمليات حفر تحت شارع؛ بغية الوصول إلى المصرف الكائن بمدينة ميامي.
وأوضح مكتب التحقيقات الفيدرالي، أن النفق الذي كان يجري العمل عليه، قد بلغ طوله حوالى 50 متراً وقطره أقل من متر، وكان يحتوي بداخله مولداً كهربائياً وسلماً وكرسياً، كما أشار المحققون إلى أن النفق كان يتجه نحو الصراف الآلي في البنك؛ بحسب ما ذكرته شبكة "سي إن إن" الإخبارية.
وأشار المحققون إلى أن هناك أكثر من شخص عملوا على حفر النفق دون أن يتمكنوا من الوصول إلى المصرف، كما أشارت التحقيقات إلى أن هذا النفق يعتبر فريداً من نوعه باعتباره ضيقاً للغاية، على عكس الأنفاق التي استخدمت سابقاً في عمليات سرقة مشابهة.
ولاحقاً عثرت الشرطة على رافعة وسيارة كانتا تستخدمان في نقل الأتربة والصخور الناجمة عن عمليات الحفر التي يبدو أن هطول الأمطار الغزيرة في الأيام الأخيرة أعاقها وسبّب بعض الانهيارات داخل النفق؛ حسب موقع "سكاي نيوز عربية".
وقد سارعت الشرطة بنشر صور للسيارة والرافعة والمولد الكهربائي على أمل أن يتعرف بعض الناس على أصحابها؛ مما يسهل القبض على أولئك اللصوص.
، الصدفة تقود إلى اكتشاف "نفق الصراف الآلي" ،
المصدر : الخليج 365
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