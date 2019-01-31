محافظ الموية يدشن مجسم قصر الملك عبدالعزيز والنافورة الراقصة وخيمة التسوق

دشن محافظ الموية قباس بن وصل الله الحارثي الحديقة النموذجية ودوار محافظة الموية والنافورة الراقصة ومجسم قصر الملك عبدالعزيز وسط حضور عدد من القيادات ومسؤولي المحافظة.

يأتي ذلك امتدادًا للمشاريع التنموية التي تشهدها المحافظة وسط اهتمام ومتابعة مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة الأمير خالد الفيصل والأمير بدر بن سلطان بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة مكة المكرمة، اللذين تتركز توجيهاتهما على الاهتمام بمطالب أهالي المحافظة وضرورة رفع التوصيات بشأنها، والحرص على توافق المطالب المنبثقة من رؤية المملكة ٢٠٣٠.

كما قام المحافظ الحارثي بجولة داخل مهرجان الربيع بمحافظة الموية، افتتح خلالها خيمة التسوق المصاحبة للفعاليات؛ حيث يشهد تفاعل الأسر المنتجة وحظي بكثافة توافد أهالي المحافظة.

