الكتابة في الأدب السعودي.. ندوة بجناح المملكة في معرض القاهرة للكتاب

ضمن فعاليات معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الـ50، نظّم الصالون الثقافي للجناح السعودي بالمعرض ندوة ثقافية تحت عنوان "الكتابة في الأدب السعودي" للشاعر والقاص السعودي سالم يحيي عبيري، ومن تقديم الكاتبة الدكتورة بسمة السيوفي.

وخلال الندوة -التي حظيت بحضور مميز من رواد الجناح السعودي- أشار عبيري إلى أن الكاتب السعودي يخطو خطوات مميزة في طريق الكتابة والأدب، نظرًا لما يمثله موقع المملكة وينعكس على كتابات الأدباء السعوديين. موضحًا أن الأدب السعودي بعد الألفية الثانية، دخل في انفتاح جديد على الآخر في مستوى التعليم وما تقدمه المملكة من الدعم للتعليم والأدب والثقافة.

إلى ذلك، شهد ركن الأطفال بالجناح السعودي المشارك ضمن فعاليات الدورة الخمسين "اليوبيل الذهبي" لمعرض القاهرة الدولي للكتاب، إقبالًا غير مسبوق من قبل الأطفال، حتى بلغ عدد الأطفال الذين شاركوا في أنشطة ركن الأطفال داخل الجناح ما يقارب من ألف طفل من مختلف الجنسيات العربية في الأسبوع الأول من المعرض.

ويرجع ذلك إلى الأنشطة الجيدة التي تمثّلت في وجود السينما الخاصة بالكارتون الهادف، والتي نجحت في تقديم رسالتها السامية في تزويد الأطفال بعديد من السلوكيات والإيجابيات، فضلًا عن تعلمهم للغة العربية بشكل سلس، هذا بالإضافة إلى المسابقة التي لاقت نجاحًا كبيرًا من قبل الأطفال، والتي تهدف إلى تثقيف الأطفال مع تقديم جوائز قيمة يوميًّا بعد كل مسابقة.

وأوضحت المسؤولة عن ركن الأطفال بالجناح الدكتورة نورا البقمي، أن الإقبال كبير من قبل أولياء الأمور، لحرصهم على أن يشارك أطفالهم ضمن الأنشطة التي يقوم بها ركن الأطفال، مع توزيع هدايا قيمة من شأنها تزويد الأطفال بقيم وسلوكيات ومهارات تعزز من قدرات الأطفال.

