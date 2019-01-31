"المشيقح" مديرًا لفرع "الإسلامية" بالرياض و"آل وذيح" مساعدًا له

أصدر وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ، أمس الأربعاء، قرارًا بتكليف الشيخ سامي بن سليمان المشيقح، مديرًا عامًّا لفرع الوزارة بمنطقة الرياض، والشيخ زيد بن محمد آل وذيح مساعدًا للمدير العامّ للفرع بالمنطقة.

يأتي هذا القرار في إطار تدوير القيادات والكفاءات المتميزة بأفرع الوزارة، للرقي بالعمل الإداري، خدمة للعمل الإسلامي بمختلف مجالاته وفي مقدمتها العناية ببيوت الله تعالى ومنسوبيها، ومن منطلق حرص معاليه على وضع الأكفاء والمتأهلين لتواكب الوزارة تطلعات القيادة الرشيدة، في ضوء رؤية المملكة الطموحة الواعدة(٢٠٣٠).

