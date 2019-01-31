السعودية اليوم / اهتمامات الصحف السودانية



الخرطوم 25 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 31 يناير 2019 م واس

أبرزت الصحف السودانية الصادرة اليوم،تعهد الرئيس السوداني عمر البشير، بإجراء إصلاحات جذرية يتعرض من خلالها المخالفون لعقوبات رادعة.

ونقلت الصحف عن القوات المسلحة السودانية قولها أمس، إن الجيش لن يفرّط في قيادة البلاد على خلفية الاحتجاجات الشعبية المتواصلة.

ونشرت صحف الصباح إعلان الأمم المتحدة أن تحالف دعم الشرعية في اليمن أطلق 7 أسرى حوثيين.

وعرجت على تعهد الرئيس الفلسطيني محمود عباس امس، بإجراء الانتخابات التشريعية الفلسطينية في مدينة القدس والضفة الغربية المحتلة وقطاع غزة "ليتمكن المواطن الفلسطيني من اختيار من يمثله عبر صناديق الاقتراع".

واهتمت صحف السودان إعلان رئيس الوزراء الإيطالي جوزيبي كونتي أن 47 مهاجراً عالقين في البحر قبالة سواحل صقلية منذ أسبوعين على متن سفينة إنقاذ سيُسمح لهم بالنزول إلى شواطئ بلاده.

// انتهى //

10:28ت م

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الخرطوم 25 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 31 يناير 2019 م واسأبرزت الصحف السودانية الصادرة اليوم،تعهد الرئيس السوداني عمر البشير، بإجراء إصلاحات جذرية يتعرض من خلالها المخالفون لعقوبات رادعة.ونقلت الصحف عن القوات المسلحة السودانية قولها أمس، إن الجيش لن يفرّط في قيادة البلاد على خلفية الاحتجاجات الشعبية المتواصلة.ونشرت صحف الصباح إعلان الأمم المتحدة أن تحالف دعم الشرعية في اليمن أطلق 7 أسرى حوثيين.وعرجت على تعهد الرئيس الفلسطيني محمود عباس امس، بإجراء الانتخابات التشريعية الفلسطينية في مدينة القدس والضفة الغربية المحتلة وقطاع غزة "ليتمكن المواطن الفلسطيني من اختيار من يمثله عبر صناديق الاقتراع".واهتمت صحف السودان إعلان رئيس الوزراء الإيطالي جوزيبي كونتي أن 47 مهاجراً عالقين في البحر قبالة سواحل صقلية منذ أسبوعين على متن سفينة إنقاذ سيُسمح لهم بالنزول إلى شواطئ بلاده.// انتهى //10:28ت م0025

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