السعودية اليوم / القوات الإسرائيلية تعتقل أربعة شبان فلسطينيين من بيت لحم



بيت لحم 25 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 31 يناير 2019 م واس

اعتقلت قوات الاحتلال الاسرائيلي اليوم، أربعة شبان فلسطينيين من بلدة الخضر جنوب بيت لحم.

وأفادت مصادر أمنية وشهود عيان، أن قوات الاحتلال اعتقلت: أحمد محمد صلاح، ومحمد خضر موسى، وزين محمد عيسى، ويوسف تيسير عيسى، بعد دهم منازل ذويهم وتفتيشها.

// انتهى //

10:26ت م

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بيت لحم 25 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 31 يناير 2019 م واساعتقلت قوات الاحتلال الاسرائيلي اليوم، أربعة شبان فلسطينيين من بلدة الخضر جنوب بيت لحم.وأفادت مصادر أمنية وشهود عيان، أن قوات الاحتلال اعتقلت: أحمد محمد صلاح، ومحمد خضر موسى، وزين محمد عيسى، ويوسف تيسير عيسى، بعد دهم منازل ذويهم وتفتيشها.// انتهى //10:26ت م0024

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