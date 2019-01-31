السعودية اليوم / مهرجان منظمة التعاون الإسلامي الأول توثيق لعرى العلاقة بين الشعوب



جدة 25 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 31 يناير 2019 م واس

ينعقد مهرجان منظمة التعاون الإسلامي الأول في القاهرة خلال الفترة 5 إلى 9 فبراير 2019 , بمشاركة فاعلة من دولة المقر المملكة العربية

ويأتي إطلاق المهرجان في إطار سعي الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي الدؤوب لتوثيق العلاقة بين شعوب العالم الإسلامي من خلال فعاليات يحضر فيها الفكر والسياسة والثقافة والفلكلور.

وعبر معالي الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي الدكتور يوسف بن أحمد العثيمين , عن عميق شكره لحكومة المملكة لدعمها الأمانة العامة للمنظمة ومختلف أنشطتها ,مثمناً الرعاية التي تحظى بها المنظمة من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله -.

يُذكر أن الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي ستشارك بمعرض يبرز مراحل تطوير الحرمين الشريفين والمشاعر المقدسة ، كما سيشارك مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية بمعرض وندوة لإبراز جهود المركز الانسانية الإقليمية والدولية في المجالين الاغاثي والانساني .

// انتهى //

10:24ت م

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جدة 25 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 31 يناير 2019 م واسينعقد مهرجان منظمة التعاون الإسلامي الأول في القاهرة خلال الفترة 5 إلى 9 فبراير 2019 , بمشاركة فاعلة من دولة المقر المملكة العربية السعودية ويأتي إطلاق المهرجان في إطار سعي الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي الدؤوب لتوثيق العلاقة بين شعوب العالم الإسلامي من خلال فعاليات يحضر فيها الفكر والسياسة والثقافة والفلكلور.وعبر معالي الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي الدكتور يوسف بن أحمد العثيمين , عن عميق شكره لحكومة المملكة لدعمها الأمانة العامة للمنظمة ومختلف أنشطتها ,مثمناً الرعاية التي تحظى بها المنظمة من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله -.يُذكر أن الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي ستشارك بمعرض يبرز مراحل تطوير الحرمين الشريفين والمشاعر المقدسة ، كما سيشارك مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية بمعرض وندوة لإبراز جهود المركز الانسانية الإقليمية والدولية في المجالين الاغاثي والانساني .// انتهى //10:24ت م0023

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