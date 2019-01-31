اقتصادي / مؤشر الأسهم اليابانية يغلق على ارتفاع



طوكيو 25 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 31 يناير 2019 م واس

انتعش المؤشر نيكاي الياباني اليوم ، في الوقت الذي تعهد فيه مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) بالتحلي بالصبر بشأن رفع أسعار الفائدة، مما ساهم في تهدئة المخاوف من المخاطر التي تواجه الاقتصاد العالمي المتباطئ.

وأغلق المؤشر نيكي مرتفعا 1.1 % إلى 20773.49 نقطة بعد أن بلغ 20869.42 نقطة في التعاملات الصباحية وهو أعلى مستوياته منذ 21 يناير .

وارتفع المؤشر توبكس 1.1 % ليغلق عند 1567.49 نقطة وهو أعلى مستوى إغلاق منذ منتصف ديسمبر .

// انتهى //

10:23ت م

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طوكيو 25 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 31 يناير 2019 م واسانتعش المؤشر نيكاي الياباني اليوم ، في الوقت الذي تعهد فيه مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) بالتحلي بالصبر بشأن رفع أسعار الفائدة، مما ساهم في تهدئة المخاوف من المخاطر التي تواجه الاقتصاد العالمي المتباطئ.وأغلق المؤشر نيكي مرتفعا 1.1 % إلى 20773.49 نقطة بعد أن بلغ 20869.42 نقطة في التعاملات الصباحية وهو أعلى مستوياته منذ 21 يناير .وارتفع المؤشر توبكس 1.1 % ليغلق عند 1567.49 نقطة وهو أعلى مستوى إغلاق منذ منتصف ديسمبر .// انتهى //10:23ت م0022

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