السعودية اليوم / اهتمامات الصحف الباكستانية



إسلام آباد 25 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 31 يناير 2019 م واس

سلطت الصحف الباكستانية اليوم، اهتمامها بزيارة وزير الخارجية الباكستاني شاه محمود قريشي، إلى سلطنة عمان، لبحث سبل تعزيز وتطوير العلاقات الثنائية.

وأشارت إلى رفض باكستان التحفظات الهندية بشأن اتصالاتها مع زعماء الحرية في إقليم كشمير.

وتطرقت صحف الخميس إلى مساعي اللجنة البرلمانية الباكستانية الهندية لتحسين العلاقات الثنائية بين البلدين.

وأخبرت عن تواصل حركة طالبان مع الأحزاب السياسية الأفغانية، وذلك ضمن جهود التوصل إلى تسوية سياسية بين الأطراف الداخلية.

وتطرقت الصحف إلى أداء روسيا دورًا لإجراء محادثات مباشرة بين طالبان وحكومة كابول، لإنجاح عملية السلام الأفغانية.

أمنيًا.. أخبرت أيضًا عن نجاح الأمن الباكستاني في إحباط عملية إرهابية في مدينة بيشاور، ومصادرة كمية كبيرة من الأسلحة والمتفجرات.

وعرجت على نبأ مقتل ستة أشخاص من أفراد أسرة واحدة جراء انفجار وقع بمنزل في إقليم خيبر بختونخواه شمال غرب باكستان.

وتناقلت صحف باكستان أنباء مقتل شخصين وإصابة آخرين بهجوم بقنابل يدوية على مسجد في الفلبين.

// انتهى //

10:20ت م

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إسلام آباد 25 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 31 يناير 2019 م واسسلطت الصحف الباكستانية اليوم، اهتمامها بزيارة وزير الخارجية الباكستاني شاه محمود قريشي، إلى سلطنة عمان، لبحث سبل تعزيز وتطوير العلاقات الثنائية.وأشارت إلى رفض باكستان التحفظات الهندية بشأن اتصالاتها مع زعماء الحرية في إقليم كشمير.وتطرقت صحف الخميس إلى مساعي اللجنة البرلمانية الباكستانية الهندية لتحسين العلاقات الثنائية بين البلدين.وأخبرت عن تواصل حركة طالبان مع الأحزاب السياسية الأفغانية، وذلك ضمن جهود التوصل إلى تسوية سياسية بين الأطراف الداخلية.وتطرقت الصحف إلى أداء روسيا دورًا لإجراء محادثات مباشرة بين طالبان وحكومة كابول، لإنجاح عملية السلام الأفغانية.أمنيًا.. أخبرت أيضًا عن نجاح الأمن الباكستاني في إحباط عملية إرهابية في مدينة بيشاور، ومصادرة كمية كبيرة من الأسلحة والمتفجرات.وعرجت على نبأ مقتل ستة أشخاص من أفراد أسرة واحدة جراء انفجار وقع بمنزل في إقليم خيبر بختونخواه شمال غرب باكستان.وتناقلت صحف باكستان أنباء مقتل شخصين وإصابة آخرين بهجوم بقنابل يدوية على مسجد في الفلبين.// انتهى //10:20ت م0021

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