السعودية اليوم / إدارة التدريب والابتعاث بتعليم حائل تنفذ دورة " الإبداع والابتكار"



حائل 25 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 31 يناير 2019 م واس

نفذت إدارة التدريب والابتعاث بالإدارة العامة للتعليم بمنطقة حائل أمس, دورة تدريبية في ( الإبداع والابتكار ) بهدف تنمية مهارات شاغلي الوظائف التعليمية والطلاب في الإبداع والابتكار, وذلك في مدارس سهما .

وأوضح المشرف في إدارة التدريب والابتعاث المدرب هذال بن ليل الشمري أن الدورة التي استهدفت أمناء مصادر التعلم, ورواد النشاط الطلابي, ومعلمي الموهوبين, تناولت مفهوم الإبداع والابتكار وأهميته في المؤسسات التعليمية، والصفات والعوامل التي تساعد على الإبداع والابتكار في الميدان التربوي وطرق تحفيز الإبداع والابتكار والمعوقات وطرق تلافيها, لافتاً إلى أن الدورة تضمنت ورشة عمل عن الأنشطة والبرامج التي تنمي الإبداع والابتكار في المدارس .

وأشار إلى أن نشر ثقافة الإبداع والابتكار سيتم عبر عدة برامج تدريبية تقام في المدارس من قبل الملتحقين بهذه الدورة ويستفيد منها المعلمون والطلاب ، التي ستسهم بإذن الله بتطوير العملية التعليمية داخل المدرسة ونشر ثقافة الإبداع والابتكار وتحفيز العاملين في الميدان التعليمي لتشجيع الأفكار الإبداعية والمبادرات النوعية .

// انتهى //

10:13ت م

0019



حائل 25 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 31 يناير 2019 م واسنفذت إدارة التدريب والابتعاث بالإدارة العامة للتعليم بمنطقة حائل أمس, دورة تدريبية في ( الإبداع والابتكار ) بهدف تنمية مهارات شاغلي الوظائف التعليمية والطلاب في الإبداع والابتكار, وذلك في مدارس سهما .وأوضح المشرف في إدارة التدريب والابتعاث المدرب هذال بن ليل الشمري أن الدورة التي استهدفت أمناء مصادر التعلم, ورواد النشاط الطلابي, ومعلمي الموهوبين, تناولت مفهوم الإبداع والابتكار وأهميته في المؤسسات التعليمية، والصفات والعوامل التي تساعد على الإبداع والابتكار في الميدان التربوي وطرق تحفيز الإبداع والابتكار والمعوقات وطرق تلافيها, لافتاً إلى أن الدورة تضمنت ورشة عمل عن الأنشطة والبرامج التي تنمي الإبداع والابتكار في المدارس .وأشار إلى أن نشر ثقافة الإبداع والابتكار سيتم عبر عدة برامج تدريبية تقام في المدارس من قبل الملتحقين بهذه الدورة ويستفيد منها المعلمون والطلاب ، التي ستسهم بإذن الله بتطوير العملية التعليمية داخل المدرسة ونشر ثقافة الإبداع والابتكار وتحفيز العاملين في الميدان التعليمي لتشجيع الأفكار الإبداعية والمبادرات النوعية .// انتهى //10:13ت م0019

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