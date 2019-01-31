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شكرا لقرائتكم الشيخ المغامسي يختتم دورة الأنبياء في القرآن بحضور 220 طالبًا وطالبة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
جدة - خالد شويل - اختتم إمام وخطيب مسجد قباء بالمدينة المنورة الشيخ، صالح المغامسي، مساء أمس الأربعاء دورة “الأنبياء في القرآن”.
وأكد الشيخ المغامسي أن الدورة حضرها 160 طالبًا من طلاب العلم و60 طالبة في القسم النسوي، مشددًا على أنه كان لمشاركتهم ومناقشتهم أثر حميد في نجاح هذه الدورة العلمية المباركة.
وبدأ الشيخ المغامسي الدورة العلمية “الأنبياء في القران” والتي ينظمها مركز البيان لتدبر القرآن يوم الثلاثاء الماضي، وسط حضور جيد من طلبة العلم، حيث استمرت ليومين.
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