شكرا لقرائتكم لذوي الاحتياجات الخاصة .. هنا رابط التقديم على منتجات وزارة الإسكان ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل





جدة - خالد شويل - تساءل مواطن بشأن وجود منح أو دعم لذوي الاحتياجات الخاصة غير المتزوجين من جانب وزارة الإسكان.

وردت وزارة الإسكان على الاستفسار بالقول إن من تجاوز عمره 25 سنة ممن لديه مرض مستعص مقعد أو المعاق إعاقة من الدرجة الشديدة متى كان مرضه أو إعاقته تجعله غير قادر على العمل بناء على تقارير طبية تصدر من الجهات ذات العلاقة وتقبلها الوزارة، يمكنه التقديم من خلال الرابط التالي: هنا

وفي وقت سابق، أعلن المتحدث باسم وزارة الإسكان، سيف السويلم، أنه لأول مرة برنامج سكني يتيح اختيار المخططات للأراضي المجانية عبر البوابة الإلكترونية هنا، عبر مخططات عدة في مختلف المحافظات متاحة حاليًّا.

وأوضح السويلم أن هذا يأتي تسهيلًا على المواطنين الراغبين بخيار “الأراضي المجانية”، وسيتبعها المزيد من المخططات الجديدة.

وبعد التوجه إلى موقع سكني، يتم الضغط على أيقونة “أنا جاهز”، ثم اختيار الأراضي السكنية المجانية، والضغط على “احجز الآن”، وخامسًا اختيار المخطط المناسب.

وضمن حرص وزارة الإسكان على توفير بيئة إسكانية تتكامل فيها البنية التحتية والمرافق الخدمية، تم تخصيص 21 مليار ريال لتطوير 251 مليون م2، تتيح توفير 236 ألف وحدة سكنية متنوعة.



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