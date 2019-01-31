شكرا لقرائتكم تباين أسعار العملات العربية مقابل الريال السعودي اليوم الخميس ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل



جدة - خالد شويل - تباينت أسعار العملات العربية مقابل الريال السعودي، خلال تعاملات اليوم الخميس، وتقدم “متابعات الخليج 365” لقرائها أسعار العملات مقابل العملة المحلية، حيث جاءت كما يلي: جنيه مصري 1 جنيه مصري = 0.2123 ريال سعودي

1 ريال سعودي = 4.7114 جنيه مصري درهم إماراتي 1 درهم إماراتي = 1.0210 ريال سعودي

1 ريال سعودي = 0.9794 درهم إماراتي جنيه سوداني 1 جنيه سوداني = 0.0791 ريال سعودي

1 ريال سعودي = 12.6377 جنيه سوداني دينار جزائري 1 دينار جزائري = 0.0317 ريال سعودي

1 ريال سعودي = 31.5587 دينار جزائري دينار بحريني 1 دينار بحريني = 9.9477 ريال سعودي

1 ريال سعودي = 0.1005 دينار بحريني دينار عراقي 1 دينار عراقي = 0.0032 ريال سعودي

1 ريال سعودي = 316.6242 دينار عراقي دينار أردني 1 دينار أردني = 5.2850 ريال سعودي

1 ريال سعودي = 0.1892 دينار أردني دينار كويتي 1 دينار كويتي = 12.3753 ريال سعودي

1 ريال سعودي = 0.0808 دينار كويتي ليرة لبنانية 1 ليرة لبنانية = 0.0025 ريال سعودي

1 ريال سعودي = 401.7519 ليرة لبنانية دينار ليبي 1 دينار ليبي = 2.7255 ريال سعودي

1 ريال سعودي = 0.3669 دينار ليبي درهم مغربي 1 درهم مغربي = 0.3951 ريال سعودي

1 ريال سعودي = 2.5312 درهم مغربي ليرة سورية 1 ليرة سورية = 0.0073 ريال سعودي

1 ريال سعودي = 137.3287 ليرة سورية شلن صومالي 1 شلن صومالي = 0.0065 ريال سعودي

1 ريال سعودي = 153.5228 شلن صومالي ريال عماني 1 ريال عماني = 9.7412 ريال سعودي

1 ريال سعودي = 0.1027 ريال عماني ريال قطري 1 ريال قطري = 1.0300 ريال سعودي

1 ريال سعودي = 0.9709 ريال قطري دينار تونسي 1 دينار تونسي = 1.2630 ريال سعودي

1 ريال سعودي = 0.7918 دينار تونسي ريال يمني 1 ريال يمني = 0.0150 ريال سعودي

1 ريال سعودي = 66.7553 ريال يمني

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