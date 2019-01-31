شكرا لقرائتكم فيديو.. الجراد يهاجم منتزه الردف في الطائف ويفترش أرضيته وحوائطه ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل





جدة - خالد شويل - هاجمت أسراب من الجراد، مساء أمس الأربعاء، منتزه الردف في الطائف، وذلك بعد أن جذبته أضواء المنتزه، مع اقتراب موسم هجرته السنوي.

وأظهر مقطع فيديو، الأعداد الكبيرة من الجراد التي انتشرت على أرضية وحوائط المنتزه، فيما تعالت أصوات صفيره المعروفة في أرجاء المكان.

من جهته، يواصل مركز مكافحة الجراد والآفات المهاجرة، جهوده لمكافحة أسراب الجراد الصحراوي التي تم رصدها في عدد من المحافظات خلال الفترة الماضية.

وأطلق المركز خطته الشتوية قبل عدة أشهر والتي تشمل تغطية 1500 موقع في معظم المناطق، عبر مسح 200 موقع شهرياً، في الفترة من شهر سبتمبر 2018م وحتى نهاية مارس 2019م وهو موسم تكاثر الجراد وللآفات.

وأفاد المركز بأن الإمكانيات المتوفرة لتنفيذ خطة هذا الموسم، تتمثل في تجهيز 4 طائرات مجنحة، و35 سيارة مكافحة، و11 سيارة استكشاف، وعدد 2 طائرة عمودية، و20 جهاز إيلوكست، و30 جهاز GPS، و5 سيارات نقل ثقيل، إضافة إلى 54 ألف لتر من المبيدات.



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