فيديو “المواطن”.. انتهاء التحقيق في قضايا الفساد أهم أخبار الساعة

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جدة - خالد شويل - حصد إعلان انتهاء التحقيق في قضايا الفساد الاهتمام الأكبر ليصبح أهم أخبار الساعة محليًا، كما حظي بالاهتمام عالميًا.
وعلى الرغم من أن الساحة السعودية والعربية والعالمية شهدت خلال الساعات الماضية العديد من الأحداث، إلا أن أهمها هو إعلان الديوان الملكي أن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، اطلع على التقرير المقدم من ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، المتضمن أن اللجنة العليا لقضايا الفساد العام أنهت أعمالها في قضايا استدعاء 381 شخصًا.
وتقدم “متابعات الخليج 365” لقرائها أهم الأخبار المتعلقة بهذا الحدث:
الملك سلمان يوافق على إنهاء أعمال اللجنة العليا لقضايا الفساد.. استعادة 400 مليار ريال
انتهاء التحقيق في قضايا الفساد.. مملكة السماحة والأخلاق في عهد الملك سلمان والأمير محمد بن سلمان لا تكيل بمكيالين
8 رفضوا تسوية الريتز رغم ثبوت تهمة الفساد .. فأحيلوا إلى النيابة العامة
بتوجيه الملك سلمان .. محمد بن سلمان ينهي بنجاح القضية الأكبر تعقيدًا والأكثر تناولًا إعلاميًّا
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