شكرا لقرائتكم اشتعال مستودع تخزين بمنزل في الجموم والمدني يباشر ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل





جدة - خالد شويل - أخمد الدفاع المدني في الجموم، مساء أمس الأربعاء، حريقًا اندلع في مستودع تخزين في منزل بقرية الريان.

وأوضح الدفاع المدني أن الحريق لم يسفر عن وقوع أي إصابات، فيما لم يتضح سبب الحادث أو أي تفاصيل أخرى.

في سياق متصل، باشر الدفاع المدني في العويقيلة سقوط طفل 9 سنوات في خزان مياه تحت الإنشاء تم إخراجه وتوفي لاحقًا في المستشفى.



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