"مكافحة الفساد" تعيد 400 مليار ريال للخزانة.. وعين الرقيب تواصل مطاردة العابثين

دبي - بواسطة محمد فارس © Sabq News قدمت بواسطة

لم تُنهِ اللجنة العليا لمكافحة الفساد العام المشكَّلة بأمر ملكي أعمالها اليوم الأربعاء إلا وقد وضعت يدها على أكثر من ٤٠٠ مليار ريال ممن قبلوا بالتسوية، وهو الحل الذي انتهجته اللجنة منذ تأسيسها العام الماضي بعد استدعاء ٣٨١ شخصًا، بعضهم للإدلاء بشهاداتهم.

وتفصيلاً، خيَّرت اللجنة من ثبتت عليهم تهم الفساد الوظيفي والمالي واستغلال النفوذ الاجتماعي بالقبول بالتسوية، وهو الخيار الذي يُعمل به في بعض الدول، ومن رفض تم الدفع بأوراقه للنيابة ثم للقضاء، وهو الفيصل في ذلك.

ولم تفصلنا غير ساعات قليلة على إعلان وزارة الشؤون البلدية والقروية بكف يد ١٢٦ موظفًا من أمانات عدة بعد توجيه تهم الاستغلال ومخالفات قانونية، حتى جاء تقرير اللجنة اليوم بعد أن واصلت أعمالها طوال عام ونصف العام، وهي تستدعي وتحقق وتستجوب وتسوق البراهين لضمان عدالة التحقيقات؛ فنالت أهدافها التي أُسست من أجلها، وهي استرداد هيبة الدولة، واسترجاع ما تم السطو عليه من أموال بطرق غير مشروعه وخرق قوانين الدولة والتلاعب بالأنظمة؛ وهو ما تسبب في هدر الميزانية سنين ماضية؛ فالدولة لم تكن تبحث عن المال بقدر ما هي تمكِّن قوتها وحضورها الرقابي.

ليلة القبض على الفساد

لا يعني إنهاء اللجنة أعمالها بالضرورة إغماض عينَيْ الرقيب عن الفساد الوظيفي وأيٍّ من دروبه الأخرى، بل هو مشوار طويل، بدأ من تلك الليلة التي سماها الشارع السعودي "ليلة القبض على الفساد"، ومواصلة مسيرة السيطرة على هذا الفيروس الخطير الذي كاد يفتك بالبلد قبل مواجهته بعنف، واقتلاع أشجاره من جذورها؛ فالسعودية الجديدة عزمت على تغيير ثوبها وإحداث هذا الحراك في العالم.

وفي سياق رؤيتها الحديثة وُضعت ملفات الفساد على طاولتها؛ فلم يغب هذا الملف بكل تعقيداته وتراكماته؛ لأن القيادة ترى وتدرك أنه لا تنمية مع وجود الفساد، حتى أن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز - حفظه الله - قال في كلمة له: "عازمون على مكافحة الفساد بكل عزم وحزم".

رسائل ضمنية "شفافية وعدالة"

لم يخلُ البيان اليوم من وجود رسائل ضمنية، أرادت القيادة توجيهها للعالم، هي الشفافية وإعلان النتائج بكل تجرد، وبالأرقام.. وهو النهج الذي قد لا تسلكه الكثير من الدول لحساسية مناصب المقبوض عليهم، ومكانتهم الاجتماعية، لكن اللجنة اختارت هذا الطريق، ووضعت المصداقية أمامها، وأغلقت هذا الملف بشكل رسمي، وعلى أنظار العالم والمجتمع السعودي، خاصة وهو الذي أيَّد هذا الاتجاه ومسار ملاحقة العابثين بالمال العام، لكنها في الوقت ذاته لن تغلق أبواب الجهات المناط بها متابعة الفساد والقضاء عليه عبر سَنّ الأنظمة والقوانين الرادعة، وتفعيل دور هذه الجهات الرقابية؛ لتقوم بمهامها بكل مهنية.

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