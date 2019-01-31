، لم يمهلوه سوى عدة أسابيع.. شركات خدمات تتلف إسفلتاً لشرائع 3 بمكة ،

محمد بن مسعود - الدمام - وسط مطالب الأهالي بضرورة التنسيق بين الجهات الخدمية لتفادي الهدر

في واقعة جسّدت النتائج السلبية لغياب التنسيق بين الجهات الخدمية بمكة المكرمة، وهدرها المالي؛ مزّقت معدات شركات الخدمات الإسفلت الجديد بمخطط الشرائع 3؛ على الرغم من أنه جديد ولم يمرّ عليه سوى عدة أسابيع فقط.

وناشد أهالي الحي بالمخطط، بضرورة وجود مكتب تنسيق بين الجهات الخدماتية لتفادي مثل هذا التشوه والهدر المالي؛ إذ لا تكاد تنتهي المعدات من إعادة تأهيل العديد من الشوارع وسفلتتها؛ حتى يعقبها نفس الأمر.

يُذكر أن أمانة العاصمة المقدسة أنهت مهمة إعادة تأهيل وسفلتة أغلب مخططات الشرائع 3و 7.