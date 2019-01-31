، اليوم.. إغلاق باب التقديم على رتبة "جندي" بالأمن العام لحملة الثانوية ،

- 1/2
- 2/2
ينتهي بعد قليل، وتحديداً في الساعة العاشرة من صباح اليوم الخميس، التقديم على رتبة "جندي" في الأمن العام بوزارة الداخلية لحملة الثانوية أو ما يعادلها، وسيكون التعيين بعد التخرج في مختلف مناطق ومدن المملكة.
وكانت وزارة الداخلية (الإدارة العامة للقبول المركزي) قد أعلنت عن فتح باب القبول والتسجيل لرتبة "جندي" بالأمن العام لحملة شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها للتعيين عليها، بعد التخرج في مختلف مناطق المملكة.
وحددت الوزارة شروطَ القبول في أن يكون المتقدم سعودي الأصل والمنشأ، ويُستثنى من ذلك مَن نشأ مع والديه أثناء خدمة الدولة خارج المملكة:
- أن يكون حاصلاً على مؤهل الثانوية العامة أو ما يعادلها.
- ألا يقل عمر المتقدم عن (17) عاماً ولا يزيد على (30) عاماً عند تقديم الطلب.
- أن يجتاز الفحص الطبي والمقابلة الشخصية واختبار اللياقة وكافة مراحل القبول.
- ألا يقل طوله عن (168سم)، وأن يتناسب الطول مع الوزن حسب اللائحة الطبية لوزارة الداخلية.
- ألا يكون متزوجاً من غير سعودية.
- أن يكون المتقدم حسن السيرة والسلوك وغير محكوم عليه بحد شرعي أو في جريمة مخلة بالشرف والأمانة.
- ألا يكون قد الخليج 365 له التعيين على وظائف خاضعة لأنظمة الخدمة العسكرية.
- ألا يكون مطروداً من إحدى الكليات أو المعاهد العسكرية.
- ألا يكون موظفاً في أي جهة حكومية.
وحول طريقة التقديم، لفتت الوزارة إلى أنه يتم التقديم عبر الرابط: https://goo.gl/MXs3dH؛ حيث كان ذلك اعتباراً من الأحد الموافق 21/ 5/ 1440هـ الساعة العاشرة صباحاً حتى اليوم الخميس الموافق 25/ 5/ 1440هـ الساعة العاشرة صباحاً.
وقالت إنه في التعديل الجديد، تمت إزالة شرط المخالفات المرورية، ونسبة الثانوية، واختبار القدرات، وتحديد سنة التخرج.
اليوم.. إغلاق باب التقديم على رتبة "جندي" بالأمن العام لحملة الثانويةصحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2019-01-31
ينتهي بعد قليل، وتحديداً في الساعة العاشرة من صباح اليوم الخميس، التقديم على رتبة "جندي" في الأمن العام بوزارة الداخلية لحملة الثانوية أو ما يعادلها، وسيكون التعيين بعد التخرج في مختلف مناطق ومدن المملكة.
وكانت وزارة الداخلية (الإدارة العامة للقبول المركزي) قد أعلنت عن فتح باب القبول والتسجيل لرتبة "جندي" بالأمن العام لحملة شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها للتعيين عليها، بعد التخرج في مختلف مناطق المملكة.
وحددت الوزارة شروطَ القبول في أن يكون المتقدم سعودي الأصل والمنشأ، ويُستثنى من ذلك مَن نشأ مع والديه أثناء خدمة الدولة خارج المملكة:
- أن يكون حاصلاً على مؤهل الثانوية العامة أو ما يعادلها.
- ألا يقل عمر المتقدم عن (17) عاماً ولا يزيد على (30) عاماً عند تقديم الطلب.
- أن يجتاز الفحص الطبي والمقابلة الشخصية واختبار اللياقة وكافة مراحل القبول.
- ألا يقل طوله عن (168سم)، وأن يتناسب الطول مع الوزن حسب اللائحة الطبية لوزارة الداخلية.
- ألا يكون متزوجاً من غير سعودية.
- أن يكون المتقدم حسن السيرة والسلوك وغير محكوم عليه بحد شرعي أو في جريمة مخلة بالشرف والأمانة.
- ألا يكون قد الخليج 365 له التعيين على وظائف خاضعة لأنظمة الخدمة العسكرية.
- ألا يكون مطروداً من إحدى الكليات أو المعاهد العسكرية.
- ألا يكون موظفاً في أي جهة حكومية.
وحول طريقة التقديم، لفتت الوزارة إلى أنه يتم التقديم عبر الرابط: https://goo.gl/MXs3dH؛ حيث كان ذلك اعتباراً من الأحد الموافق 21/ 5/ 1440هـ الساعة العاشرة صباحاً حتى اليوم الخميس الموافق 25/ 5/ 1440هـ الساعة العاشرة صباحاً.
وقالت إنه في التعديل الجديد، تمت إزالة شرط المخالفات المرورية، ونسبة الثانوية، واختبار القدرات، وتحديد سنة التخرج.
31 يناير 2019 - 25 جمادى الأول 1440
09:20 AM
إلكترونياً وبشروط محددة.. والتعيين بعد التخرج في مختلف المناطق
ينتهي بعد قليل، وتحديداً في الساعة العاشرة من صباح اليوم الخميس، التقديم على رتبة "جندي" في الأمن العام بوزارة الداخلية لحملة الثانوية أو ما يعادلها، وسيكون التعيين بعد التخرج في مختلف مناطق ومدن المملكة.
وكانت وزارة الداخلية (الإدارة العامة للقبول المركزي) قد أعلنت عن فتح باب القبول والتسجيل لرتبة "جندي" بالأمن العام لحملة شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها للتعيين عليها، بعد التخرج في مختلف مناطق المملكة.
وحددت الوزارة شروطَ القبول في أن يكون المتقدم سعودي الأصل والمنشأ، ويُستثنى من ذلك مَن نشأ مع والديه أثناء خدمة الدولة خارج المملكة:
- أن يكون حاصلاً على مؤهل الثانوية العامة أو ما يعادلها.
- ألا يقل عمر المتقدم عن (17) عاماً ولا يزيد على (30) عاماً عند تقديم الطلب.
- أن يجتاز الفحص الطبي والمقابلة الشخصية واختبار اللياقة وكافة مراحل القبول.
- ألا يقل طوله عن (168سم)، وأن يتناسب الطول مع الوزن حسب اللائحة الطبية لوزارة الداخلية.
- ألا يكون متزوجاً من غير سعودية.
- أن يكون المتقدم حسن السيرة والسلوك وغير محكوم عليه بحد شرعي أو في جريمة مخلة بالشرف والأمانة.
- ألا يكون قد الخليج 365 له التعيين على وظائف خاضعة لأنظمة الخدمة العسكرية.
- ألا يكون مطروداً من إحدى الكليات أو المعاهد العسكرية.
- ألا يكون موظفاً في أي جهة حكومية.
وحول طريقة التقديم، لفتت الوزارة إلى أنه يتم التقديم عبر الرابط: https://goo.gl/MXs3dH؛ حيث كان ذلك اعتباراً من الأحد الموافق 21/ 5/ 1440هـ الساعة العاشرة صباحاً حتى اليوم الخميس الموافق 25/ 5/ 1440هـ الساعة العاشرة صباحاً.
وقالت إنه في التعديل الجديد، تمت إزالة شرط المخالفات المرورية، ونسبة الثانوية، واختبار القدرات، وتحديد سنة التخرج.
، اليوم.. إغلاق باب التقديم على رتبة "جندي" بالأمن العام لحملة الثانوية ،
المصدر : الخليج 365
الكلمات الدلائليه السعوديه الان اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه
كانت هذه تفاصيل خبر اليوم.. إغلاق باب التقديم على رتبة "جندي" بالأمن العام لحملة الثانوية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.