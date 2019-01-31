، جولة رابغ.. "بدر بن سلطان" يفعّل 11 مبادرة ويدشن عدة مشاريع ،

محمد بن مسعود - الدمام - الْتقى الأهالي واستمع لمطالبهم.. وتفاعل كبير من شركات المحافظة

اختتم أمير منطقة مكة المكرمة بالنيابة الأمير بدر بن سلطان بن عبدالعزيز، أمس الأربعاء، جولته التفقدية لمحافظة رابغ، الداعية للمساهمة المجتمعية وتنفيذ مبادرات تعود بالنفع على أبناء محافظة رابغ والمراكز التابعة لها.

وبلغت المبادرات المجتمعية حتى أمس، 11 مبادرة؛ فيما استجابت عدة شركات في المحافظة لدعوة سموه معلنة عن إطلاق مبادرات في هذا الشأن.

وأطلقت شركة "بترو رابغ" عدة مبادرات تمثلت في دعم تعليم وتدريب أبناء وبنات شهداء الواجب، وتوفير الخدمات العلاجية التخصصية لأبناء المحافظة، وبرنامج أبنائنا السفراء، ومبادرة "لا لمخالفات ساهر" الموجهة لطلاب وطالبات فرع جامعة الملك عبدالعزيز بالمحافظة، كذلك تنفيذ دورات تدريبية للسلامة المرورية.

وأعلنت شركة "إسمنت العربية" عن مبادرة تمكين أبناء وبنات محافظة رابغ والمراكز التابعة لها لسوق العمل، وتأهليهم لفتح مشاريع ريادية في عدة مجالات.

وفي مستهل الزيارة ترأس الأمير بدر بن سلطان اجتماع المجلس المحلي لمحافظة رابغ، والْتقى عدداً من أهالي رابغ، واستمع لمطالبهم ومقترحاتهم، ثم الْتقى عدداً من أسر وأبناء شهداء الواجب في المحافظة.

وخلال اجتماع المجلس المحلي الذي حضره وكيل الإمارة الدكتور هشام الفالح ومديرو الأجهزة الحكومية بالمنطقة؛ تم استعراض المشاريع المنجزة والجاري تنفيذها، والأخرى المتأخرة.. وتمت مناقشة سبل تسريع العمل فيها، كما دشن سموه عدداً من المشاريع ومنها تحسين حديقة النورس بمساحة 39 ألف متر مربع وشاطئ السباحة بمساحة 45 ألف متر مربع، وتطوير كورنيش مستورة بمساحة 66 ألف متر مربع.

بعد ذلك، زار الأمير بدر بن سلطان، الشيخ محمد بركة بن مبيريك ‏في منزله، ثم انتقل إلى فرع جامعة الملك عبدالعزيز بمحافظة رابغ، ودشن خلالها عدداً من المشاريع والمبادرات الجامعية؛ منها ‏الإنارة بالطاقة الشمسية، ومحطة تحلية المياه، وتشجير المدينة الجامعية، ومبنى الفصول الدراسية، وتحسين واجهات المباني، ومعمل الرنين المغناطيسي بكلية العلوم والآداب، وإدارة تطوير التنمية.

وشهد أمير مكة بالنيابة، خلال زيارته لجامعة الملك عبدالعزيز ‏فرع رابغ، توقيعَ عدد من مذكرات التعاون بين كل من عمادة شؤون الطلاب برابغ وشرطة المحافظة لتكوين فريق تطوعي لتفعيل مبادرة تحت عنوان "فخور" التي تهتم بتطوير مدننا لخدمة الحج والعمرة، ومذكرة تعاون بين كلية الهندسة برابغ والمعهد العالي لتقنيات المياه والكهرباء في مجال برامج التدريب الصيفي والتكامل، كما شهد توقيع مذكرة بين كلية الهندسة برابغ وشركة "تكنيا جي إم بي إتش" برابغ في مجال تدريب الطلاب وتطوير المشاريع الطلابية والبحث العلمي.

ووقف بعد ذلك على مشروع المستشفى الجامعي ‏بمحافظة رابغ، الذي تبلغ طاقته السريرية 400 سرير، وبلغت نسبة الإنجاز فيه 30%.

عقب ذلك انتقل الأمير بدر بن سلطان إلى مدينة الملك عبدالله الاقتصادية، واطلع على أبرز التطورات بالمدينة، والتي تأتي ضمن جهود إمارة منطقة مكة المكرمة في متابعة أعمال المدينة، وتقديم التسهيلات المختلفة التي تحتاجها الشركات المطورة للمدينة، والمستثمرة بها؛ تحقيقاً لمتطلبات رؤية المملكة 2030، التي تركز على الشراكة بين القطاعين العام والخاص من أجل تنويع الاقتصادي السعودي.

وزار كلية الأمير محمد بن سلمان للإدارة وريادة الأعمال، كما قام بجولة في مدرسة أكاديمية العالم الحاصلة على جائزة عالمية لأفضل تصميم نموذجي، ماراً بحى المروج، إلى نادي رويال غرينز للجولف؛ حيث تابع سموه عن قرب استعدادات المدينة لاستضافة بطولة الجولف الدولية للمحترفين، وسيشهد نادي الرويال غرينز أحد أهم الأحداث الرياضية التي تقام بالمملكة، باستضافته لبطولة السعودية الدولية لمحترفي الجولف الخميس المقبل، والتي تستمر حتى 3 فبراير المقبل، بمشاركة 132 لاعباً عالمياً يتنافسون على 72 حفرة مقسمة على 4 جولات؛ مشيراً إلى أن البطولة السعودية الدولية، تؤكد قدرة المملكة على تنظيم البطولات العالمية في رياضات متنوعة.

جدير بالذكر أن نائب أمير مكة سيقوم خلال الأسابيع المقبلة بجولات مماثلة على بقية محافظات المنطقة.