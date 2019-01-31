، #الإنذار_المبكر يتوقع: "خميس ماطر" في 3 مناطق ،

محمد بن مسعود - الدمام - تنبيهات الأرصاد تتواصل والحالة مستمرة لأوقات متفاوتة

تواصلت تنبيهات #الهيئة_العامة_للأرصاد_وحماية_البيئة وعبر نظام #الإنذار_المبكر، لتشمل 3 مناطق على موعد مع حالة ماطرة خلال ساعات اليوم الخميس هي: #منطقة_المدينة_المنورة و#منطقة_الباحة و#منطقة_مكة_المكرمة.

وتفصيلاً فقد صدر تنبيه لمنطقتيْ الباحة ومكة المكرمة من حالة هطول أمطار رعدية تصحب بنشاط في الرياح السطحية مثيرة للأتربة والغبار، في حالة بدأت منتصف الليل، وتتواصل إلى السابعة مساء الخميس، وتشمل في منطقة مكة: (الطائف، وميسان، وبني سعد، والهدا، والشفا، والأجزاء المجاورة)؛ فيما تشمل في الباحة: (الباحة، وبلجرشي، والمندق، والعقيق، والأجزاء المجاورة).

كما صدر تنبيه لمنطقة المدينة المنورة من حالة هطول أمطار خفيفة تُصحَب بنشاط للرياح المثيرة للأتربة والغبار، في حالة بدأت الخامسة فجراً، وتستمر لـ12 ظهراً، وتشمل: (مهد الذهب، والرايس، وينبع، والأكحل، والحناكية، والأجزاء المجاورة).