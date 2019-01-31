، "الأرصاد": سماء غائمة تتخللها سحب رعدية ممطرة على (5) مناطق بينها الرياض ،

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توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم، نشاطاً للرياح السطحية مثيرة للأتربة والغبار على مناطق: (مكة المكرمة، المدينة المنورة، عسير، الباحة)، وسماءً غائمةً جزئياً إلى غائمة قد تتخللها سحب رعدية ممطرة على مناطق: (حائل، القصيم، مكة المكرمة، المدينة المنورة، الرياض).
وأورد التقرير أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية إلى شمالية غربية على الجزء الشمالي والأوسط بسرعة 15- 40كم/ساعة، وجنوبية إلى جنوبية شرقية على الجزء الجنوبي بسرعة 15- 40كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج؛ بينما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية إلى شمالية غربية بسرعة 15- 40كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج.
"الأرصاد": سماء غائمة تتخللها سحب رعدية ممطرة على (5) مناطق بينها الرياضوكالة الأنباء السعودية (واس) الخليج 365 2019-01-31
توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم، نشاطاً للرياح السطحية مثيرة للأتربة والغبار على مناطق: (مكة المكرمة، المدينة المنورة، عسير، الباحة)، وسماءً غائمةً جزئياً إلى غائمة قد تتخللها سحب رعدية ممطرة على مناطق: (حائل، القصيم، مكة المكرمة، المدينة المنورة، الرياض).
وأورد التقرير أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية إلى شمالية غربية على الجزء الشمالي والأوسط بسرعة 15- 40كم/ساعة، وجنوبية إلى جنوبية شرقية على الجزء الجنوبي بسرعة 15- 40كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج؛ بينما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية إلى شمالية غربية بسرعة 15- 40كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج.
31 يناير 2019 - 25 جمادى الأول 1440
08:13 AM
رياح مثيرة للأتربة والغبار على مكة والمدينة وعسير والباحة
توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم، نشاطاً للرياح السطحية مثيرة للأتربة والغبار على مناطق: (مكة المكرمة، المدينة المنورة، عسير، الباحة)، وسماءً غائمةً جزئياً إلى غائمة قد تتخللها سحب رعدية ممطرة على مناطق: (حائل، القصيم، مكة المكرمة، المدينة المنورة، الرياض).
وأورد التقرير أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية إلى شمالية غربية على الجزء الشمالي والأوسط بسرعة 15- 40كم/ساعة، وجنوبية إلى جنوبية شرقية على الجزء الجنوبي بسرعة 15- 40كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج؛ بينما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية إلى شمالية غربية بسرعة 15- 40كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج.
، "الأرصاد": سماء غائمة تتخللها سحب رعدية ممطرة على (5) مناطق بينها الرياض ،
المصدر : الخليج 365
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