، مجلس الأمن يوافق على تعيين "لوليسغارد" رئيساً لبعثة المراقبين باليمن ،

محمد بن مسعود - الدمام - اقترحه "غوتيريش" ولم يعترض عليه أي من الأعضاء الخمسة عشر

وافق مجلس الأمن الدولي، على تعيين الضابط الدنماركي السابق مايكل لوليسغارد؛ ليحل مكان رئيس بعثة المراقبين الأمميين في اليمن الجنرال الهولندي السابق باتريك كمارت؛ وفقاً لمصادر دبلوماسية.

ولم يعترض أي من أعضاء مجلس الأمن الخمسة عشر على هذا التعيين الذي كان الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش قد اقترحه الاثنين؛ بحسب ما قاله أحد المصادر لوكالة "فرانس برس".

واستناداً إلى دبلوماسيين، فقد كانت علاقات "كمارت" متوترة مع كل من المتمردين الحوثيين ومبعوث الأمم المتحدة البريطاني مارتن غريفيث؛ وفق "سكاي نيوز".

وتعرّض موكب "كمارت" في 17 يناير لإطلاق نار لم يوقع إصابات، وقالت الأمم المتحدة إنها لا تعرف مصدر إطلاق النار.

وقاد الجنرال لوليسغارد البعثة الأممية في مالي (مينوسما) بين عاميْ 2015 و2016، قبل أن يصبح الممثل العسكري للدنمارك في حلف دول شمال الأطلسي والاتحاد الأوروبي.

وُلد لوليسغارد في عام 1960، وكان مستشاراً عسكرياً لبلاده لدى الأمم المتحدة في نيويورك، وخدم في بعثات لحفظ السلام في العراق والبوسنة.