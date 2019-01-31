السعودية اليوم / اهتمامات الصحف الليبية

طرابلس 25 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 31 يناير 2019 م واسأبرزت الصحف الليبية الصادرة اليوم زيارة رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق فايز السراج إلى جمهورية التشيك ،ولقائه مع رئيس وزراء جمهورية التشيك أندريه باببيش، الذي تم خلاله بحث عودة الشركات التشيكية ومشاركتها في إعادة الإعمار في ليبيا.ونوهت الصحف إلى بيان السفارة الأمريكية ، الذي أشار إلى أن القائم بالأعمال السفير بيتر وليام بودي، قد زار مدينة مصراتة على رأس وفد رسمي وعقد اجتماعا مع وزبر الداخلية فتحي باشاغا، وآمر المنطقة العسكرية الوسطى اللواء محمّد الحداد، تركّزت المباحثات على الجهود المبذولة لضمان أن تكون المؤسسات الأمنية الليبية قادرة تماما على توفير الأمن للشعب الليبي.وتطرقت إلى إعلان وزارة الداخلية بحكومة الوفاق ، بأن أي تمركز أو تموضع أمني لأي قوة مسلحة سواء كانت داخل مدينة طرابلس أو في محيطها خارج خطة الترتيبات الأمنية هو أمر مرفوض،موضحة إن أي مخالفة لخطة الترتيبات الأمنية،في منطقة طرابلس الكبرى «سيعرض هذه القوة ومسؤوليها للملاحقة والمساءلة القانونية.ونقلت الصحف تصريحات مبعوث الأمم المتحدة رئيس بعثتها للدعم ، غسان سلامة ، وقوله إنه لن يحدد موعدًا لعقد الملتقى الوطني إلا عندما ينضج الأمر ويريد الليبيون أنفسهم التفاهم، موضحًا أن الملتقى هدفه التأكيد على توافق الليبيين بشأن الانتخابات والاستحقاقات السياسية المقبلة، مؤكدا أن البعثة لن تعارض انتخاب رئيس مؤقت للبلاد في حالة وجود اتفاق عليه.// انتهى //09:16ت م0014