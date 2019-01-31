شكرا لقرائتكم أسعار الذهب اليوم الخميس .. عيار 21 يسجل 139.29 ريال ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل





جدة - خالد شويل - سجلت أسعار الذهب اليوم الخميس 159.19 ريال لعيار 24، فيما سجلت أسعار الذهب عيار 22 مبلغ 145.92 ريال.

أما أسعار الذهب عيار 21 فسجلت 139.29 ريال، وسجلت أسعار الذهب عيار 18 مبلغ 119.39 ريال، كما سجلت أسعار الذهب عيار 14 مبلغ 92.86 ريال.

وبالنسبة إلى أسعار الذهب اليوم الخميس عيار 12 فسجلت 79.59 ريال، وسجلت أسعار أوقية الذهب 4,951 ريالًا، وأخيرًا سجلت أسعار جنيه الذهب 1,114 ريالاً.



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