شكرا لقرائتكم مؤشر مشترك بين تداول وMSCI يضم أكبر الشركات السعودية المدرجة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل





جدة - خالد شويل - أعلنت شركة MSCI، المزود العالمي للمؤشرات، وشركة السوق المالية السعودية “تداول” عن إطلاق مؤشر إم إس سي آي تداول 30 (إم تي 30) المشترك.

ويتضمن مؤشر MSCI تداول 30 (إم تي 30) قرابة 30 شركة مدرجة في السوق المالية السعودية تعد أكبرها حجمًا من حيث القيمة السوقية وأكثرها تداولًا، وستتم إعادة موازنة المؤشر 4 مرات في العام، وقد يتراوح عدد الشركات من 25 إلى 35 سهما ليعكس التغيرات في السوق المالية السعودية، على أن يكون الحد الأقصى لوزن أي سهم هو 15% من إجمالي وزن المؤشر.

وسيمثل المؤشر مقياسًا مهمًا للمستثمرين المهتمين بالشركات الأكثر سيولة والأكبر حجمًا في السوق المالية السعودية، كما سيشكل أساس لتطوير عقود المؤشرات المستقبلية في السوق المالية السعودية، وكذلك صناديق المؤشرات المتداولة وغيرها من المنتجات المتداولة الأخرى بما فيها المشتقات المالية، بحسب العربية.

وكانت “إم إس سي آي” و”تداول ” أعلنتا عن خطتهما لإنشاء مؤشر متداول مشترك في سبتمبر 2018.

يُذكر أن “إم إس سي آي” أعلنت عن تصنيف السوق المالية السعودية كسوق ناشئة في مؤشر “إم إس سي آي” للأسواق الناشئة في يونيو 2018م، مما يعكس انفتاح السوق المالية السعودية لشريحة أكبر من المستثمرين.

وستنضم السوق المالية السعودية لمؤشر “إم إس سي آي” للأسواق الناشئة على مرحلتين، حيث ستكون المرحلة الأولى خلال المراجعة النصف سنوية للمؤشر في مايو 2019م، والتي ستأخذ حيز التطبيق بداية يونيو من العام نفسه.



مختارات بتوجيه الملك سلمان .. محمد بن سلمان ينهي بنجاح القضية الأكبر تعقيدًا والأكثر تناولًا إعلاميًّا



تحذير لأهالي جدة: أمطار ورياح حتى الـ6 مساءً مختارات

شاركنا بتعليقك

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.