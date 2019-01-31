الان تتابع تفاصيل الوظائف الشاغرة في القوات البرية والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل الرياض- الخليج 365:

أعلنت القوات البرية الملكية السعودية عن توفر عدد وظائف للرجال على بند التشغيل والصيانة نظام التعاقد للعمل بالإدارة الهندسية والأشغال بالقوات البرية بالرياض.

وقالت أن الوظائف المتاحة لديها مفصلة كالآتي:

1- مدير موارد بشرية

شروط الوظيفة:

– أن يكون المتقدم سعودي الجنسية.

– يجب أن لا يكون متقاعداً من جهة حكومية.

– ماجستير (إدارة موارد بشرية/ إدارة أعمال) خبرة 4 سنوات في مجال التخصص، أو بكالوريوس (إدارة موارد بشرية/ إدارة أعمال) مع خبرة 12 سنة في مجال التخصص.

– الإلمام التام بأنظمة وزارة العمل.

– الإلمام التام بأنظمة وزارة الخدمة المدنية.

– إجادة اللغة الإنجليزية.

– الإلمام التام باستخدام برامج (Microsoft Office).

– اجتياز الاختبار والمقابلة الشخصية.

2- أخصائي مشتريات

شروط الوظيفة:

– أن يكون المتقدم سعودي الجنسية.

– يجب أن لا يكون متقاعداً من جهة حكومية.

– ماجستير (محاسبة/ إدارة مالية/ اقتصاد) ، أو بكالوريوس (محاسبة، إدارة مالية/ اقتصاد) خبرة 8 سنة في مجال التخصص.

– إجادة اللغة الإنجليزية.

– الإلمام التام باستخدام برامج (Microsoft Office).

– اجتياز الاختبار والمقابلة الشخصية.

3- أخصائي ميزانية

شروط الوظيفة:

– أن يكون المتقدم سعودي الجنسية.

– يجب أن لا يكون متقاعداً من جهة حكومية.

– ماجستير (محاسبة/ إدارة مالية/ اقتصاد) أو بكالوريوس (محاسبة، إدارة مالية، اقتصاد) مع خبرة 8 سنة في مجال التخصص.

– إجادة اللغة الإنجليزية.

– الإلمام التام باستخدام برامج (Microsoft Office).

– اجتياز الاختبار والمقابلة الشخصية.

في حال توفر الشروط المطلوبة لشغل الوظيفة : إرسال السيرة الذاتية (CV) باللغة العربية موضحاً بها (المؤهلات العلمية – الخبرات السابقة – الدورات – وسائل الاتصال ورقم الهاتف، البريد الإلكتروني وصورة من الهوية الوطنية بصيغة (pdf) إلى البريد الإلكتروني :

[email protected]

في موعد أقصاه (اسبوع) من تاريخ هذا الإعلان.

وسوف يعين من يتم قبوله على بند التشغيل والصيانة ويمنح راتب المرتبة والدرجة المستحقة حسب سلم رواتب الخدمة المدنية مضافاً إليها (25%) من الراتب الأساسي لقاء العمل (8) ساعات يومياً و (6) أيام في الاسبوع.