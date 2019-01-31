محمد بن مسعود - الدمام - ليصبح الملك الـ16 في تاريخ البلاد أدى السلطان تنكو عبدالله، اليمين الدستورية في القصر الوطني بالعاصمة الماليزية كوالالمبور؛ ليصبح الملك الـ16 في تاريخ ماليزيا. وسيخلف السلطانُ "تنكو عبدالله" (59 عاماً) السلطانَ "محمد في"، الذي أعلن تنحيه في وقت سابق من الشهر الجاري بصورة مفاجئة قبل 3 سنوات من نهاية فترة ولايته. كما أدى السلطان "نازرين شاه" سلطان ولاية بيراك، اليمينَ الدستورية نائباً للملك. "تنكو عبدالله" يؤدي اليمين ملكاً لماليزيا وكالة الأنباء السعودية (واس) الخليج 365 2019-01-31 أدى السلطان تنكو عبدالله، اليمين الدستورية في القصر الوطني بالعاصمة الماليزية كوالالمبور؛ ليصبح الملك الـ16 في تاريخ ماليزيا. وسيخلف السلطانُ "تنكو عبدالله" (59 عاماً) السلطانَ "محمد في"، الذي أعلن تنحيه في وقت سابق من الشهر الجاري بصورة مفاجئة قبل 3 سنوات من نهاية فترة ولايته. كما أدى السلطان "نازرين شاه" سلطان ولاية بيراك، اليمينَ الدستورية نائباً للملك. 31 يناير 2019 - 25 جمادى الأول 1440 08:24 AM ليصبح الملك الـ16 في تاريخ البلاد ليصبح الملك الـ16 في تاريخ البلاد أدى السلطان تنكو عبدالله، اليمين الدستورية في القصر الوطني بالعاصمة الماليزية كوالالمبور؛ ليصبح الملك الـ16 في تاريخ ماليزيا. وسيخلف السلطانُ "تنكو عبدالله" (59 عاماً) السلطانَ "محمد في"، الذي أعلن تنحيه في وقت سابق من الشهر الجاري بصورة مفاجئة قبل 3 سنوات من نهاية فترة ولايته. كما أدى السلطان "نازرين شاه" سلطان ولاية بيراك، اليمينَ الدستورية نائباً للملك. ، "تنكو عبدالله" يؤدي اليمين ملكاً لماليزيا ،

المصدر : الخليج 365

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