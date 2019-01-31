، رسمياً.. "الهلال" يوقّع مع الإيطالي "جيوفينكو" ،

محمد بن مسعود - الدمام - لمدة 3 سنوات والعرض المالي الضخم كان حاسماً

نجحت إدارة نادي الهلال رسمياً في التوقيع مع المهاجم الإيطالي سيبستيان جيوفينكو لاعب تورنتو الكندي لمدة ثلاثة مواسم.

وبحسب الصحف الإيطالية والكندية؛ فإن العرض المالي الضخم الذي سيحصل عليه اللاعب، وعدم قدرة ناديه الكندي على منافسة الهلال فيه؛ هو ما حسم أمر توقيعه للنادي السعودي.

واللاعب سيباستيان هو الأبرز في صفوف ناديه الكندي، والأغلى قيمةً؛ حيث كان يحصل على راتب سنوي يفوق قليلاً الـ7 ملايين دولار.

واللاعب يبلغ من العمر 32 عاماً، وكان سابقاً في يوفينتوس، وينتظر أن يحصل على راتب سنوي يبلغ 10 ملايين يورو في الهلال لمدة ثلاثة مواسم.