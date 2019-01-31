مدير فرع هيئة الأمر بالمعروف في الرياض يفتتح المعرض الدائم بمكتب الصفرات

بحضور محافظ ثادق وأعيان الصفرات
دشّن مدير عامّ فرع الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بمنطقة الرياض الشيخ ماجد بن سليمان الحسين، المعرض التوجيهي الدائم بمكتب هيئة الصفرات، بحضور سعادة محافظ ثادق سعد بن محمد المعمر ورئيس مركز الصفرات الإداري عبدالله بن إبراهيم السلامة، ورئيس هيئة محافظة ثادق الشيخ إبراهيم الفارس، ورئيس مكتب هيئة الصفرات الشيخ محمد بن هادي كعبي وأعيان ووجهاء الصفرات.
وفي السياق ذاته، قام فضيلته بزيارة لمركز الصفرات الإداري بحضور محافظ ثادق ومسؤولي الجهات الأمنية والحكومية وجمع من المواطنين.
وبيّن الشيخ ماجد بن سليمان أهمية ودور التوعية والتوجيه من خلال المعارض الدائمة والمتنقلة في بيان دور الهيئة في خدمة الدين والوطن وتعزيز الأمن والتحذير من الفرق الضالة والحث على القيم الصالحة في المجتمع. مؤكدًا حرص الرئيس العامّ الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله السند حفظه الله لرفع مستوى أداء عمل الهيئة في الجانب الوقائي وعبر النصح والإرشاد وتعزيز الدور التوعوي والتوجيهي.
وأشار إلى أن هذه الزيارة تأتي بتوجيه كريم من معاليه للوقوف على متطلبات العمل الميداني والتوعوي وتطويره للارتقاء بمستوى أدائه بما يواكب تطلعات ولاة الأمر.
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