بالصور.. دوريات محافظة الداير تنجح في ضبط مخالفين ومهربات متنوعة

نجحت الحملات الاستباقية وجهود الرصد والتحليل لدوريات محافظة الدائر ومراكز السبعة (آل زيدان- جبل الحشر- دفا- عثوان- السلف- الجانبة- الشجعة) شرق منطقة جازان، خلال الأربعة الأيام الماضية، في القبض على ١٧ مركبة مخالفة ومهربات متنوعة وأكثر من ٢٥٨٠ حزمة من نبات القات، وأكثر من ١٤٨ حيوانًا بريًّا وشخصين يشتبه بإدارتهما لعصابة تهريب، وتخريب عدد من كميات الدخان والجراك ومواشي مهربة، ومحاولات تسلل للداخل وأخرى للخارج.

وفي التفاصيل، أدّت جهود اللجنة الرقابة ووحدة الرصد والتحليل بمحافظة الدائر إلى رصد متسللين ومهربين في أماكن وعرة، وتم إعداد الخطط اللازمة لوضع كمين القبض والمحاصرة، ونجحت الدوريات في إفشال تهريب ١٤٨ حيوانًا نادرًا، كان يحاول المهربون إدخالها للمملكة بطريقة غير شرعية، وتم استيقاف مجموعتين من الجالية الإفريقية يشتبه بضلوعهما في أعمال سلب وقطع للطريق.

وفي عمليات منفصلة نفّذت في عدد من طرق المحافظة والقرى التابعة لمراكزها ووفق الخطط الموضوعة نتيجة عملية الرصد الاستباقية والمسح الميداني، نجحت دوريات المحافظة من خلال نقاط الضبط الأمني التي تم نشرها على الطرق الترابية والشوارع الرابطة بين القرى والأحياء والأودية في القبض على ١٧ مركبة مشتبه في ملكيتها وبداخل بعض منها مهربات وفي عمليتين منفصلتين تم ضبط أكثر من ٢٥٨٠ حزمة قات مخدر، واستطاعت الدوريات كذلك القبض على مجهول هوية بحوزته وسائل اتصال وحوالات مالية مشبوهة.

وتأتي الجهود بمتابعة مباشرة من محافظ الداير نايف بن ناصر بن لبدة، حيث أشاد المحافظ بجهود أفراد الدوريات بالمحافظة والمراكز التابعة.

وتأتي هذه الحملات تنفيذًا لتوجيهات الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز آل سعود، أمير منطقة جازان ونائبه الأمير محمد بن عبدالعزيز بن محمد بن عبدالعزيز آل سعود في تعزيز الأمن وفرض السيطرة.

وأشار محافظ الداير نايف بن لبدة إلى أن الحملات الأمنية مستمرة للقضاء على الظواهر التي تؤثر على أمن الوطن وسلامة المواطن.

