بالصور.. مستشفى حوطة سدير ينجح في إزالة ورم نادر من ذراع طفل

تمكّن الفريق الصحي بمستشفى حوطة سدير من إنهاء معاناة طفل حضر للمستشفى برفقة والده يشتكي من شيء غريب وغير مألوف عند تحريك إصبع يده أو حتى تحريك يده بالكامل مع ظهور تورم غريب في اليد وأسفل الساعد الأيمن.

وفي تفاصيل أوسع، ذكر أخصائي العظام د. عبدالعزيز أحمد إبراهيم، أن الطفل حضر إلى المستشفى وكان يشتكي من ألم شديد عند تحريك مفصل الرسغ للطرف العلوى الأيمن، ويشعر بصوت اهتزاز في اليد وأسفل الساعد مع ظهور تورم في اليد وأسفل الساعد الأيمن.

وبعد أن تم عمل الفحوصات اللازمة من أشعة وفحوص مخبرية وعمل أشعة بالرنين المغناطيسي تبيّن وجود ورم حميد نادر تواجده على هذه الصورة ممتدًا من أسفل الساعد إلى اليد عبر النفق الرسغي متشعّبًا وملاصقًا لكل الأوتار والضفيرة الدموية والعصبية لكل هذه المنطقة.

وتقرر إجراء تدخل جراحي لإزالته لرفع معاناه الطفل التي لازمته في كل حركة من حياته اليومية، ولتجنّب أية مضاعفات من إصابة الأعصاب أو الأوعية الدموية من خلال تنامي التورم.

وبيّن أنه تم شرح الحالة بالتفصيل لولي أمر الطفل وأنه لا بد أن يتم التدخل جراحيًّا في المستشفى، مع توضيح الآثار الجانبية التي من الممكن أن تحدث ونسبة نجاح العملية، وعليه تم أخذ موافقته على التدخل الجراحي.

ومن ثم تم تجهيز المريض للجراحة وتمت إزالة التورم بشكل كامل ونهائي بدون أي إصابة للأوتار أو الأعصاب أو الأوعية الدموية وبدون حدوث أي مضاعفات مستقبلية بعد الجراحة، وتمت متابعة المريض بشكل دوري بعد الجراحة، واليد تعمل الآن بشكل طبيعي جدًّا كالطرف الآخر وبدون أي مضاعفات جانبية.

ومن جانب آخر، ذكر مدير العلاقات العامة والإعلام الصحي بمستشفى حوطة سدير عبدالله بن حمد المجلي، أنهم وخلال العام الماضي ٢٠١٨م استقبل المستشفى ٦٩١٦٤ مراجعًا من خلال قسمي الطوارئ والعيادات الخارجية، وتم إجراء ٣٦٠٣٨٤ فحصًا مخبريًّا خلال العام نفسه، وتم عمل ٢٥٦٥ جلسة غسيل لمرضى الفشل الكلوي و١٣٩٩٠ فحصًا إشعاعيًّا.



ونوّه إلى أنهم دائمًا ما يسعون لتطوير العمل بالمستشفى في ظل الدعم اللامحدود من قبل القيادة الحكيمة للقطاع الصحي، ومتابعة وإشراف مستمر من قبل وزير الصحة الدكتور توفيق بن فوزان الربيعة ومدير عامّ الشؤون الصحية بمنطقة الرياض الدكتور ناصر بن فالح الدوسري.

