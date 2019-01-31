السعودية اليوم / السلطان تنكو عبد الله يؤدي اليمين ملكًا لماليزيا

سنغافورة 25 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 31 يناير 2019 م واس
أدى السلطان تنكو عبد الله اليمين الدستورية في القصر الوطني بالعاصمة الماليزية كوالالمبور ليصبح الملك الـ16 في تاريخ ماليزيا.
وسيخلف السلطان تنكو عبد الله (59 عامًا) السلطان محمد في، الذي أعلن تنحيه في وقت سابق من الشهر الجاري بصورة مفاجئة قبل 3 سنوات من نهاية فترة ولايته.
كما أدى السلطان نازرين شاه، سلطان ولاية بيراك، اليمين الدستورية نائبًا للملك.
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07:13ت م
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