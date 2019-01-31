السعودية اليوم / إجلاء 150 شخصًا بعد العثور على متفجرات بمبنى سكني في ألمانيا



برلين 25 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 31 يناير 2019 م واس

أجلت السلطات الألمانية 150 شخصًا في قرية إيجل، غربي ترير في ولاية راينلاند بالاتينات بعد العثور على مواد شديدة الانفجار في مبنى سكني.

وذكرت الشرطة الألمانية أن خبراء المتفجرات تخلصوا من تلك المواد فور نقل الأشخاص إلى مكان آمن، وتم تطويق بعض الشوارع، واعتقال شخص واحد فيما يتعلق بالحادث.

// انتهى //

06:49ت م

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برلين 25 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 31 يناير 2019 م واسأجلت السلطات الألمانية 150 شخصًا في قرية إيجل، غربي ترير في ولاية راينلاند بالاتينات بعد العثور على مواد شديدة الانفجار في مبنى سكني.وذكرت الشرطة الألمانية أن خبراء المتفجرات تخلصوا من تلك المواد فور نقل الأشخاص إلى مكان آمن، وتم تطويق بعض الشوارع، واعتقال شخص واحد فيما يتعلق بالحادث.// انتهى //06:49ت م0007

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