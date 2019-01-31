شكرا لقرائتكم خبر عن تدشين أول مركز للتحكيم الهندسي في المملكة والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (جدة) دشنت الهيئة دشنت الهيئة السعودية للمهندسين مركز التحكيم الهندسي آملين أن يسهم المركز في نشر ثقافة التحكيم وتأهيل كفاءات هندسية متميزة في مجال التحكيم وتوفير وتأمين المتطلبات المساندة للعملية التحكيمية. ويقدم المركز عدة خدمات منها تأهيل المحكمين الخبراء وتقديم الاستشارات الفنية وعقد الدورات التدريبية في التحكيم الهندسي و تقارير الخبرة، بالإضافة إلى التحكيم في المنازعات الهندسية والطرق البديلة في تسوية الخلافات، ويستفيد من المركز كلا من: الدوائر القضائية والشركات والوزارات والمؤسسات العامة والخاصة والحكومية والأفراد العاملين في المجال الهندسي.



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