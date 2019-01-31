

بوينس آيرس 25 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 31 يناير 2019 م واس

ارتفعت حصيلة ضحايا انهيار سدّ في منطقة برومادينيو في جنوب شرقي البرازيل إلى 99 قتيلاً.

وأفادت هيئة الإغاثة من الكوارث في البرازيل بأن حصيلة الضحايا ارتفعت إلى 99 قتيلاً، وأن هذا العدد مرشح للزيادة، في حين لا يزال 259 شخصًا في عداد المفقودين.

وكانت حصيلة سابقة لضحايا انهيار السدّ قرب مدينة بيلو أوريزونتي عاصمة ولاية ميناس جيرايس في جنوب شرقي البرازيل بلغت 84 قتيلاً، و276 شخصًا في عداد المفقودين.

// انتهى //

06:27ت م

0006



بوينس آيرس 25 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 31 يناير 2019 م واسارتفعت حصيلة ضحايا انهيار سدّ في منطقة برومادينيو في جنوب شرقي البرازيل إلى 99 قتيلاً.وأفادت هيئة الإغاثة من الكوارث في البرازيل بأن حصيلة الضحايا ارتفعت إلى 99 قتيلاً، وأن هذا العدد مرشح للزيادة، في حين لا يزال 259 شخصًا في عداد المفقودين.وكانت حصيلة سابقة لضحايا انهيار السدّ قرب مدينة بيلو أوريزونتي عاصمة ولاية ميناس جيرايس في جنوب شرقي البرازيل بلغت 84 قتيلاً، و276 شخصًا في عداد المفقودين.// انتهى //06:27ت م0006

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / ارتفاع حصيلة ضحايا سد البرازيل إلى 99 قتيلًا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.