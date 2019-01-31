السعودية اليوم / حالة الطقس المتوقعة اليوم الخميس



الرياض 25 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 31 يناير 2019 م واس

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم - بمشيئة الله تعالى - نشاطًا للرياح السطحية مثيرة للأتربة والغبار على مناطق(مكة المكرمة، المدينة المنورة، عسير، الباحة)، وسماءً غائمةً جزئيًا إلى غائمة قد تتخللها سحب رعدية ممطرة على مناطق (حائل، القصيم، مكة المكرمة،المدينة المنورة، الرياض).

وأورد التقرير أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية إلى شمالية غربية على الجزء الشمالي والأوسط بسرعة 15-40 كم/ساعة، وجنوبية إلى جنوبية شرقية على الجزء الجنوبي بسرعة 15- 40 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج، بينما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية إلى شمالية غربية بسرعة 15-40 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج.

// انتهى //

06:10ت م

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الرياض 25 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 31 يناير 2019 م واستوقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم - بمشيئة الله تعالى - نشاطًا للرياح السطحية مثيرة للأتربة والغبار على مناطق(مكة المكرمة، المدينة المنورة، عسير، الباحة)، وسماءً غائمةً جزئيًا إلى غائمة قد تتخللها سحب رعدية ممطرة على مناطق (حائل، القصيم، مكة المكرمة،المدينة المنورة، الرياض).وأورد التقرير أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية إلى شمالية غربية على الجزء الشمالي والأوسط بسرعة 15-40 كم/ساعة، وجنوبية إلى جنوبية شرقية على الجزء الجنوبي بسرعة 15- 40 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج، بينما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية إلى شمالية غربية بسرعة 15-40 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج.// انتهى //06:10ت م0002

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