السعودية اليوم / الجزائر: 172 شخصًا يسحبون استمارات الترشح للانتخابات الرئاسية



الجزائر 25 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 31 يناير 2019 م واس

أعلنت وزارة الداخلية الجزائرية أن 172 راغبا في الترشح للانتخابات الرئاسية المقررة في 18 أبريل القادم، سحبوا استمارات اكتتاب التوقيعات الفردية.

واوضحت الوزارة أن 14 من هؤلاء رؤساء أحزاب سياسية، و158 مترشحًا من المستقلين.

يذكر أن الثالث من شهر مارس القادم هو آخر موعد لإيداع ملفات الترشح للانتخابات الرئاسية، لدى المجلس الدستوري.

// انتهى //

05:33ت م

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الجزائر 25 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 31 يناير 2019 م واسأعلنت وزارة الداخلية الجزائرية أن 172 راغبا في الترشح للانتخابات الرئاسية المقررة في 18 أبريل القادم، سحبوا استمارات اكتتاب التوقيعات الفردية.واوضحت الوزارة أن 14 من هؤلاء رؤساء أحزاب سياسية، و158 مترشحًا من المستقلين.يذكر أن الثالث من شهر مارس القادم هو آخر موعد لإيداع ملفات الترشح للانتخابات الرئاسية، لدى المجلس الدستوري.// انتهى //05:33ت م0303

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